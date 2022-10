Alemanya nacionalitzarà el gegant energètic Uniper, asfixiat pels talls de subministrament de gas de Rússia, van anunciar aquest dimecres el Govern alemany i el propietari finlandès de l’empresa, el grup públic Fortum. «El Govern es farà càrrec del voltant de 99% d’Uniper», va dir el ministeri alemany d’Economia en un comunicat.

«Uniper és un pilar central del subministrament energètic alemany», va dir el ministeri per justificar la intervenció. L’empresa subministra gas a centenars de municipis alemanys. Aquesta intervenció era necessària per «garantir el nostre subministrament de gas i per protegir els consumidors d’una situació incontrolable», va assenyalar el ministre de Finances, Christian Lindner.

L’acord substitueix un pla d’ajuda inicial donat a conèixer al juliol, sota el qual Berlín hauria agafat una participació de 30% del grup, primer importador de gas d’Alemanya. Berlín comprarà totes les accions de Fortum a un preu d’1,70 euros per acció, per un total de 500 milions d’euros, segons el document. Alemanya també realitzarà un augment de capital de l’empresa per 8.000 milions d’euros, va indicar el Govern.

Deixar que la companyia fes fallida hauria pogut provocar una reacció en cadena que podria haver sumit «molts altres proveïdors d’energia en una situació molt difícil», ja que s’haurien vist afectats per un augment dels preus, va declarar en una roda de premsa el president d’Uniper, Klaus-Dieter Maubach.

«El pas correcte»

«Sota les actuals circumstàncies al mercat energètic europeu, i reconeixent la gravetat de la situació d’Uniper, aquesta desinversió d’Uniper és el pas correcte, no només per a Uniper sinó també per a Fortum», va comentar per la seva banda el president del grup finlandès, Markus Rauramo, en un comunicat.

Rauramo va afegir que «el paper del gas a Europa ha canviat des que Rússia va atacar Ucraïna, i també ha canviat la perspectiva per a una cartera intensiva en gas», fent inviable la participació d’Uniper en aquest mercat.

L’empresa era el principal client del gegant rus Gazprom a Alemanya. Per complir els seus contractes, ara haurà d’obtenir el gas al mercat al comptat, on els <strong>preus </strong>s’han disparat.

En total, les pèrdues sofertes ascendeixen a «8.500 milions d’euros», va indicar Fortum dimecres. La situació es va agreujar quan Gazprom va tancar temporalment el seu gasoducte <strong>Nord Stream</strong> 1, principal proveïdor de gas rus a Alemanya, a inicis de setembre.

Dependència de Rússia

Berlín havia advertit en els últims mesos de l’«efecte Lehman Brothers» que una fallida d’Uniper tindria als mercats energètics. Donada la importància d’Uniper, el seu col·lapse sacsejaria el mercat energètic i provocaria escassetat d’energia per als seus milers de clients. El Govern alemany també va entrar al setembre en converses amb un altre proveïdor de gas, VNG, sobre un possible paquet d’auxili.

La invasió russa a Ucraïna va provocar un terratrèmol al mercat energètic europeu, a l’intensificar la pressió sobre els suplidors i augmentar el temor d’una possible escassetat durant l’hivern. Alemanya va resultar especialment exposada en aquesta situació atesa la seva elevada dependència de les importacions energètiques de Moscou. Des de l’esclat de la guerra, Berlín ha lluitat per desprendre’s del gas rus i assegurar subministraments alternatius. Les autoritats han assumit components clau de la infraestructura energètica que estaven en mans d’empreses energètiques russes i van ordenar omplir els dipòsits de gas.