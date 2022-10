L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i Càritas han activat aquest dijous el conveni d’acció humanitària per assistir a unes 6.800 persones desplaçades per la violència a Burkina Faso.

Segons un comunicat de l’AECID, aquesta agència aportarà ajuda humanitària per valor de 229.161,20 euros a través de la iniciativa que Càritas porta a terme al país africà, la població del qual està afectada per una crisi humanitària agreujada pel conflicte, la inseguretat alimentària, les conseqüències de la covid i la pujada de preus dels aliments. S’estima que gairebé el 40% de la població de Burkina Faso està directament afectada pel tancament o la reducció dels serveis socials bàsics i l’absència de serveis estatals, i més del 7% de la població s’ha vist obligada a fugir de les seves llars a la recerca de seguretat des de l’inici del conflicte el 2019, segons Càritas. Amb una situació de seguretat crítica, que inclou enfrontaments persistents entre grups armats, el país registra nombrosos incidents de seguretat, que inclouen violència contra la població civil i la destrucció de béns públics i infraestructures, fet que provoca importants desplaçaments de la població. El nombre de desplaçats interns va passar de 87.000 persones el gener del 2019 a 1.814.283 el febrer del 2022. L’abril d’aquest any ja es van registrar 1.902.150 persones desplaçades internes; un 2,77% més respecte al març, segons l’Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d’Assumptes Humanitaris (OCHA). La intervenció finançada per l’acció humanitària espanyola consistirà en l’entrega d’efectiu a un total de 980 famílies desplaçades internes i residents vulnerables a Ouahigouya (Nord), Dori (Sahel) i Ouagadougou (Centre). En total, la població beneficiària d’aquesta intervenció, que durarà tres mesos, serà d’unes 6.860 persones, de les quals aproximadament el 55% són dones i el 45%, homes. Cada llar rebrà tres entregues d’efectiu, de 47.500 francs CFA, uns 72,41 euros, per la qual cosa al finalitzar la intervenció haurà rebut cada llar 142.500 francs, uns 217,2 euros, suma consensuada en el clúster de Seguretat Alimentaria al país. Afegeix l’AECID que aquesta iniciativa en complementa d’altres de Càritas arreu del país per a les famílies desplaçades, formades de mitjana per set membres. Els grups més vulnerables identificats per a la intervenció són els menors de 5 anys, dones embarassades, mares lactants, persones amb discapacitat, avis, viudes, òrfenes i caps de llar. L’entrega d’efectiu es considera el mètode d’assistència més efectiu donada la inestabilitat de la situació i la mobilitat de les famílies desplaçades.