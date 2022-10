Daguestan, al sud de Rússia, al Caucas. Una funcionària d’una oficina de reclutament s’adreça als homes presents perquè lluitin «pel futur del seu país i dels seus fills». Continua dient que el seu fill és allà, a Ucraïna, des de febrer. Entre la multitud algú li contesta: «No hauries d’haver-lo enviat allà». Ella insisteix: «Havia de fer-ho. Si pogués jo també hi aniria». Una altra persona alça la seva veu: «Doncs pots anar per mi, perquè no penso anar-hi». Ella insisteix a parlar de la Segona Guerra Mundial, tot un referent en l’imaginari rus. «¡El meu avi va lluitar perquè poguéssiu menjar pa blanc!», afirma. «El meu avi també va lluitar per la pàtria. ¿I ara què? [...] Llavors va ser una guerra real, ara és només política», li repliquen.

Республика Дагестан, Бабаюртовский военкомат.



Женщина из военкомата зовет мужчин воевать, но те не хотят. И правда, нафига эта война нужна? Пусть Путин свои дворцы сам защищает, а не прикрывается чужими мужьями и детьми pic.twitter.com/PwaJAQTy3k — Соболь Любовь (@SobolLubov) 22 de septiembre de 2022

La mobilització parcial anunciada pel president Vladímir Putin aquest dimecres ha despertat fantasmes bèl·lics entre els russos, que tenen por i senten que poden ser els següents en ser cridats a files. La situació és tan atípica que fins i tot a la Txetxènia liderada per l’autoritari Ramzan Kadírov hi ha hagut protestes en contra, confirmades per ell mateix. Desenes de dones van protestar al centre de la capital de la regió, Grozni, per demanar que no enviïn els seus fills «a la mort». Com a represàlia, el líder txetxè va anunciar que els seus marits també hauran d’anar al front. En la mateixa república caucàsica, la majoria dels reclutats tenen entre 19 i 22 anys.

A Buriàtia, una república russa amb frontera amb Mongòlia, s’ha denunciat que la Guàrdia Nacional va arribar a la Universitat Estatal i va treure estudiants «directament de les classes», va explicar un jove estudiant al mitjà rus ‘The Village’. A més, algunes escoles van deixar de funcionar com a tals i es van convertir en oficines de reclutament. Les autoritats regionals han confirmat aquestes informacions i els estudiants hauran de fer classes a distància o cancel·lar els seus cursos.

La presó com a alternativa

Tot i que molts dels casos surten de les províncies, també a Moscou hi ha hagut reclutaments sorprenents. És el cas de Viktor Bugreev, de 32 anys. Ell és informàtic a Sberbank –un dels bancs més grans del país– i no ha fet mai el servei militar ni té experiència de cap tipus en el camp de batalla. Tot i així, admet que hi anirà perquè l’altra opció és la presó.

Виктор Бугреев, 32 года, он айтишник Сбера в Москве, повестку получил вчера: "Я никогда не служил, не проходил воинскую службу, не имею военной специальности, не имею военной кафедры. Поеду, что делать. Или уголовное дело". pic.twitter.com/SVYO4F58PW — Рустем Адагамов (@adagamov) 22 de septiembre de 2022

Altres mitjans independents com Media Zona –declarat agent estranger per les autoritats russes– van afirmar que alguns dels detinguts aquest dimecres a les protestes celebrades en diferents ciutats de Rússia van rebre la mateixa carta de reclutament a la comissaria. Al llarg de la jornada de protestes van ser arrestades prop de 1.300 persones, la majoria d’elles a Moscou i Sant Petersburg.