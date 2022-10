És difícil sortir de Rússia en aquests moments, especialment per als homes en edat de poder servir a l’Exèrcit. Hi ha cues quilomètriques als llocs fronterers de Geòrgia, els preus dels bitllets d’avió per sortir des del país euroasiàtic estan pels núvols i hi ha un clima de desassossec generalitzat.

El sud del Caucas és un dels punts més calents en aquest èxode que va començar el 21 de setembre, després de l’anunci de mobilització parcial del president rus, Vladímir Putin. Segons el Ministeri de l’Interior de Geòrgia, en els últims dies hi han arribat 53.000 ciutadans russos. S’afegeixen als que ja hi han arribat des de l’inici de l’ofensiva russa a Ucraïna, 40.000, segons dades de Reuters, i el país transcaucàsic és un dels receptors més importants de migrants russos, a causa de la proximitat geogràfica, la facilitat per entrar-hi i la proximitat cultural –molts georgians parlen rus.

Aquesta situació ha produït tensions entre els locals i els nouvinguts per l’augment dels preus generalitzat, especialment en el lloguer de pisos. A l’altre costat de la frontera, hi ha llargues cues de milers de vehicles que arriben a suposar més de 24 hores d’espera i les autoritats regionals ja han advertit que qualsevol que sigui elegible a la fila rebrà la carta de reclutament.

Sense necessitat de visat

També al Caucas, Armènia i l’Azerbaidjan han rebut molts russos, especialment aquells que tenen arrels armènies i àzèries. Poder entrar-hi sense visat i la connexió entre països són els principals motius pels quals aquestes destinacions estaven molt buscades. Mentre que Bakú no ha ofert dades oficials, Erevan afirma que han arribat al seu territori 40.000 persones de nacionalitat russa des del 21 de setembre passat. Prèviament n’havien arribat 142.000, l’equivalent al 5% de la població nacional.

A la Unió Europea (UE) també hi han entrat 66.000 ciutadans russos, un 30% més que la setmana anterior, segons dades de Frontex, l’Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes, la major part a través de Finlàndia – 42.000. En els últims dies, els països bàltics –Estònia, Letònia i Lituània– ja han advertit que no deixaran passar aquells russos que fugin de la mobilització. Ho ha expressat, per exemple, el ministre d’Afers Exteriors lituà, Gabrielius Landsbergis, que ha assegurat que «els russos haurien de quedar-s’hi i lluitar contra Putin». Fora de la UE, Sèrbia ha rebut 1.000 migrants.

Latest on 🇪🇺-🇷🇺 borders:

🔹66 000 Russian citizens have entered the EU over the past week, a 30% increase in comparison to the preceding week

🔹Most of the Russian citizens are entering the EU through Finnish and Estonian border crossing points

More ⤵️https://t.co/5IopKG2oqJ pic.twitter.com/MDLNToiwrI — Frontex (@Frontex) 27 de septiembre de 2022

Més lluny de Moscou

No obstant, per ara, la zona que ha rebut més ciutadans russos ha sigut l’Àsia central. Només el Kazakhstan, el país més gran d’aquesta zona, n’ha registrat 98.000 entrades. D’una banda, els nouvinguts s’han sorprès que ciutadans corrents kazakhs els ofereixin menjar i aigua, a més de fins i tot deixar que dormissin en cines per la falta d’allotjament lliure. En un altre país de la zona, Kirguizistan, també s’ha fet públic que 3.500 russos hi han arribat en l’última setmana. Hi ha notícies, així mateix, que una part dels desertors han anat a l’Uzbekistan i el Tadjikistan, però no hi ha dades oficials. El que sí que s’ha demostrat és que les reserves d’hotel a Taixkent i Duixanbe –les respectives capitals d’aquests països– han apujat els preus i aquests dies és molt difícil trobar-hi habitacions lliures.

Una altra de les destinacions preferides és Turquia, que des de finals de febrer s’ha convertit en una localització molt cotitzada, ja sigui per emigrar, com a punt intermedi per anar a un altre país –Istanbul té un dels pocs aeroports intercontinentals que encara funciona per als russos– i també com a destí turístic. Estimacions de mitjans estrangers calculen que des del 21 de setembre han arribat 30.000 nacionals russos al país. També a l’Àsia, Mongòlia ha rebut 3.000 russos, segons dades dels mitjans locals. Principalment arriben de la regió de Buriàtia, fronterera amb el país i amb una minoria ètnica destacada d’origen mongol.