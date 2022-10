Organismes de socors han reportat aquest dimarts «grans danys» a Tonga després de la massiva erupció d’un volcà submarí seguit d’un tsunami en aquest arxipèlag del Pacífic, on es va confirmar un mort pel desastre. Les primeres indicacions de la magnitud de la crisi al país insular van començar a conèixer-se mitjançant trucades irregulars per telèfon satel·litari i imatges de satèl·lit, tres dies després de l’erupció.

Es va trobar el cos d’una dona britànica arrossegada pel tsunami, va informar la seva família, i almenys una persona més es va reportar com a desapareguda. Es desconeix el nombre de víctimes de la tragèdia. Mentrestant, dos biòlegs mexicans han quedat atrapats a Tonga, però estan fora de perill, mentre el Govern i la seva família busquen com treure’ls, va indicar el Ministeri mexicà de Relacions Exteriors. Al seu torn, el Perú va aïllar tres platges a la província de Callao després d’un vessament petroler atribuït a l’onatge anòmal registrat arran de l’erupció volcànica a Tonga, va informar el Ministeri de Medi Ambient. Dissabte, dues dones d’aquest país van morir arrossegades per l’onatge.

L’Oficina de l’ONU per a la Coordinació d’Afers Humanitaris (OCHA) va revelar que els vols de vigilància van confirmar «danys substancials a propietats» a les illes Mango i Fonoi. «Un senyal actiu d’auxili va ser detectat a Mango», va indicar l’OCHA en un informe urgent. L’illa té uns 30 pobladors, segons el cens de Tonga. L’organisme va reportar també «grans danys» a les platges occidentals de l’illa principal, Tongatapu, «amb diversos hotels i/o cases destruïdes i/o danyades greument».

La capital, Nuku’alofa, va ser coberta per dos centímetres de cendra volcànica i pols, mentre que l’energia va ser restaurada en parts de la ciutat. Els sistemes telefònics interns van ser restaurats, però la comunicació internacional continuava interrompuda. El dic de la capital estava «seriosament fet malbé amb pedres i runa arrossegada terra endins pel tsunami», va indicar l’OCHA.

Estructures afectades

Imatges divulgades pel Centre de Satèl·lits de l’ONU van mostrar l’impacte de l’erupció i el tsunami a la petita illa de Nomuka, una de les més pròximes al volcà Hunga Tonga-Hunga Ha’apai. El centre va indicar que de 104 estructures analitzades a la zona que no estava coberta pels núvols, 41 van ser identificades com fetes malbé i gairebé totes cobertes de cendres. Austràlia i Nova Zelanda, que van enviar avions de reconeixement Orion a sobrevolar l’illa, van preparar carregaments d’ajuda per a Tonga.

Austràlia va assenyalar que la cendra de l’aeroport havia de ser retirada abans que pogués aterrar un avió militar C-130 amb l’ajuda. L’OCHA comptava que això estigués fet dilluns, tot i que la situació actual es desconeix. L’aigua és una de les prioritats, va dir el ministre de Defensa de Nova Zelanda, Andrew Bridgman, pel risc que les fonts d’aigua s’hagin enverinat per les emanacions volcàniques.

Les principals agències de socors, que solen acudir amb ajuda humanitària d’emergència, han dit que estan paralitzades sense poder contactar amb el personal local. «Per les poques actualitzacions que tenim, la magnitud de la devastació podria ser immensa, especialment per a les illes més allunyades», va manifestar Katie Greenwood, de la delegació regional de la Federació Internacional de la Creu Roja. Però fins i tot quan puguin iniciar-se els esforços d’ajuda, aquests podrien veure’s complicats per les restriccions d’entrada per covid-19. Tonga va reportar recentment el seu únic cas de coronavirus.

L’erupció de dissabte va ser una de les més grans registrades en dècades i va llançar cendres, gas i pluja àcida que es van estendre pel Pacífic. L’erupció va ser registrada a tot el món i es va notar fins a Alaska, i va provocar un tsunami que va inundar franges costaneres del Pacífic del Japó als Estats Units. L’erupció va fer malbé un cable submarí de comunicació entre Tonga i Fiji que els operadors diuen que costarà dues setmanes reparar-lo.