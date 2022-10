El Papa ja no va amb embuts o malabarismes lingüístics. La falta d’avenços cap a un horitzó de pau a Ucraïna, set mesos després de l’inici de la invasió russa, ja no ho permeten. Així, Francisco ha decidit adreçar-se directament al president de Rússia, Vladímir Putin, per demanar-li que aturi «l’espiral de violència i mort» a Ucraïna, provocada per la seva «agressió» al país veí. «L’hi prego, també en nom de l’amor pel seu propi poble», li ha dit el pontífex argentí a Putin.

La màxima autoritat de la comunitat cristiana més nombrosa s’ha expressat així en una intervenció dedicada gairebé integralment al conflicte russoucraïnès i realitzada aquest diumenge davant dels fidels que l’escoltaven a la plaça de San Pedro. Francesc ha dit que considera que és «absurd» quela humanitat estigui davant del perill d’una guerra nuclear, amb «conseqüències incontrolables i catastròfiques a nivell mundial». «Després de set mesos d’hostilitats, s’han d’utilitzar totes les eines diplomàtiques, fins i tot les que fins ara no s’han utilitzat, per posar fi a aquesta terrible tragèdia», ha continuat. «¿Què ha de passar encara?», s’ha preguntat. «Callem les armes i busquem les condicions per iniciar negociacions capaces de conduir a solucions no imposades per la força, sinó consensuades, justes i estables», ha insistit, al condemnar així mateix les recents annexions de territoris ucraïnesos per Rússia. «Lamento profundament la greu situació dels últims dies, amb noves accions contràries als principis del dret internacional», ha opinat. Això «augmenta el risc d’una escalada nuclear», ha continuat. Segons el Papa, s’han de respectar «la sobirania i la integritat territorial de cada país, així com els drets de les minories». Però també és necessari arribar «ja» a un acord per al cessament de les hostilitats. A l’ONU i a la comunitat internacional Per això, també ha dit que, tot i que està «entristit» per l’«immens sofriment» que pateix la població ucraïnesa, també sol·licita al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que s’obri a «qualsevol proposta seriosa de pau». I, de la mateixa manera, el prelat ha demanat a tots els actors polítics de la comunitat internacional i a l’ONU que «facin tot el que sigui al seu abast» per posar fi a la guerra i recolzar iniciatives de diàleg. Francesc s’ha expressat d’aquesta manera després de mesos en els quals ha multiplicat progressivament els seus missatges de condemna de la guerra a Ucraïna, apartant el llenguatge diplomàtic que sol caracteritzar els líders catòlics, cosa que en més d’una ocasió va provocar crítiques de Kíiv. «És angoixant que el món estigui aprenent la geografia d’Ucraïna a través de noms com Butxa, Irpín, Mariúpol, Izium, Zaporíjia i altres llocs, que s’han convertit en llocs de patiment i por indescriptibles», ha raonat Francesc, que, en els darrers mesos, també va buscar –sense èxit– fer front comú amb el patriarca ortodox Ciril.