Cases inundades, gent atrapa a l'interior dels seus habitatges, veïns que intenten rescatar ferits en llanxes... Aquesta és la situació que viu la població de Florida d'ençà de l'arribada de l'huracà Ian als Estats Units. El fenomen, que ja ha deixat més d'una cinquantena de morts, ha estat enregistrat i compartit a TikTok per milers d'usuaris que han viscut en la seva pròpia pell el pas de l'huracà per la seva població.

L’huracà va tocar terra dimecres passat amb ratxes de vent de fins a 240 km/h. Quatre dies després de l’impacte del cicló, més de 10.000 persones encara es troben en refugis aixecats per les autoritats, segons han dit als mitjans funcionaris de l’Agència Federal de Gestió d’Emergències (FEMA) desplaçats a la zona.

Posar-se en perill per fer-se viral

A l'altra cara de la moneda, hi ha qui s'ha pres el pas de l'huracà com un repte. Els protagonistes són majoritàriament joves que utilitzen la cançó Hurricane de Bridgit Mendler per gravar-se a l'exterior de les seves cases ballant en ple temporal per mostrar que "tot està bé al centre de l'huracà" tal com canta Mendler en el tema.

L'acció ha estat denunciada per molts usuaris de la mateixa plataforma que han catalogat el trend de perillós. D'altres han fet broma amb la lletra de la cançó de la cantant estatunidenca dient que han provat d'estar "al centre de l'huracà" i no "s'està bé" tal com assegura Mendler a la tornada de la cançó del 2012 que s'ha viralitzat ara, deu anys després del seu llançament.

«Vaig haver de bussejar per escapar de casa»

Les autoritats de Florida van reportar ahir 53 morts per l’huracà ‘Ian’ mentre que el governador de Carolina del Nord va informar de 4 defuncions confirmades pel poderós cicló, que no ha deixat de moment víctimes mortals a Carolina del Sud.

Les autoritats continuen fent operacions de rescat de persones que continuen atrapades a les seves vivendes, en especial a les illes de Sanibel i el poblat de Latchala, on encara no hi ha aigua potable, llum ni infraestructura bàsica.

Un dels que han sobreviscut a l’’Ian’ ha sigut George Luty, resident del parc mòbil Oyster Bay, a l’illa San Carlos, que forma part de Fort Myers Beach.

Supervivent de l'huracà Ian a Florida: «Vaig estar durant hores amagat al meu porxo, mai en la meva vida havia estat tan espantat. Realment vaig pensar que moriria»

Aquest home de 44 anys ha explicat a Efe que va haver de bussejar per escapar-se de la seva vivenda inundada com a conseqüència de l’augment del nivell del mar (en parts fins a més de quatre metres) a causa de la maror ciclònica.

«Vaig estar durant hores amagat al meu porxo, mai en la meva vida havia estat tan espantat. Realment vaig pensar que moriria», ha confessat.

Segons dades de l’oficina del governador de Florida, Ron DeSantis, fins avui al matí s’havien efectuat més d’un miler de rescats.