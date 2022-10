L'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha atorgat a Ucraïna l'estatus de país candidat per formar part de l'entitat. Segons ha detallat aquest dimecres l'organisme internacional en un comunicat, la decisió respon a la sol·licitud que va enviar el primer ministre ucraïnès, Denys Shmyhal, per iniciar el procés d'adhesió. A partir d'ara, el secretari general de l'OCDE, Mathias Cormann, obrirà un diàleg amb les autoritats ucraïneses per, posteriorment, dissenyar un full de ruta que servirà per formalitzar l'adhesió. Tal com ha especificat l'organització, aquest primer pas té com a objectiu "reforçar la cooperació que ja existeix entre les parts des del 1991 i enfortir el compliment dels estàndards de l'OCDE".

"Tenim moltes ganes de continuar treballant amb el govern d'Ucraïna, ampliant la feina que hem dut a terme de forma conjunta amb el seu pla nacional de recuperació, inclòs el trasllat a Kíiv de la nova oficina que l'OCDE té a Ucraïna", continua el comunicat. Alhora, l'organització recorda que segueix "compromesa" amb el país i la seva gent, reitera el seu compromís "per a la reconstrucció i els esforços de recuperació" i desitja "la restitució de la pau" a tot el territori sobirà d'Ucraïna.