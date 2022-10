Un míssil balístic llançat per les Forces Armades de Corea del Sud i els Estats Units durant la matinada d’aquest dimecres que anava en direcció al mar del Japó ha fallat i s’ha estavellat a la base militar de la ciutat de Gangneung, 150 quilòmetres a l’est de Seül. El míssil Hyunmoo-2 llançat per les tropes sud-coreanes hauria emprès un vol «anormal» i ha provocat finalment un accident que ha sigut sentit pels veïns de Gangneung, que s’han sorprès per un sobtat incendi a la base militar, segons ha informat Yonhap.

L’artefacte estrellat havia estat llançat, juntament amb tres míssils més, conjuntament per Corea del Sud i els Estats Units cap al mar del Japó en resposta al míssil que Corea del Nord va llançar dimarts sobrevolant el territori japonès. «Després de l’accident, el propulsor del míssil s’ha cremat i ha provocat un incendi. Tanmateix, el projectil no ha explotat, tot i que altres detalls encara estan sota investigació», ha dit un oficial de les Forces Armades sud-coreanes sota condició d’anonimat a l’esmentada agència. Seül ha detallat que no hi ha hagut víctimes després de l’accident i ha anunciat l’obertura d’una investigació per determinar la causa exacta de l’incident. Cadascun dels països ha llançat dos míssils guiats del sistema ATACMS amb l’objectiu de demostrar la capacitat de Washington i Seül i així dissuadir noves provocacions, segons ha detallat en declaracions a la premsa l’Estat Major Conjunt de Corea del Sud.