Almenys 30 persones han mort, entre elles nens i nenes, en un tiroteig massiu en una guarderia de la província a la província de Nongbua Lamphu, al nord-est de Tailàndia. El sospitós, segons una informació difosa per la policia amb una fotografia seva, és un expolicia de 34 anys que ha fugit i va armat amb una pistola.

Les autoritats han afirmat que l'atacant, que va ser tinent general de la policia, ha entrat amb una arma de foc i armes blanques al centre, on ha matat més de 30 persones, entre ells un nombre indeterminat d'infants. Després d'això, ha aconseguit fugir.

El primer ministre tailandès, Pratuyh Chan Ocha, ha ordenat al cap de la policia perquè es desplaci al lloc dels fets per coordinar les tasques de recerca i captura del sospitós, tal com ha recollit el diari Thairath. De moment no se saben les causes del succés.