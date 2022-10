El president dels Estats Units, Joe Biden, ha alertat que el perill d'una guerra nuclear és el més alt des de la crisi dels míssils de Cuba de l'any 1962. En un acte celebrat aquest dijous a la nit per recaptar fons pel seu partit, el dirigent nord-americà ha assegurat que coneix "massa bé" el president rus, Vladímir Putin, i considera que "no fa broma" amb les seves amenaces d'utilitzar armes nuclears o químiques per contrarestar l'ofensiva ucraïnesa, que durant els últims dies ha aconseguit recuperar terreny ocupat per Moscou. De fet, Biden ha parlat obertament de possible "Harmagedon", un concepte que es fa servir per referir-se a escenaris relacionats la fi del món.