A través del seu compte de Twitter, l’influent politòleg nord-americà Francis Fukuyama (autor del cèlebre assaig ‘La fi de la Història’) va publicar el 3 d’octubre passat un enigmàtic vaticini sobre Rússia, en relació amb la guerra d’Ucraïna, que ha deixat expectants, per contundent i poc explicatiu, els seus més de 241.000 seguidors: «Un col·lapse rus molt més gran arribarà en els pròxims dies».

A much bigger Russian collapse will unfold in the coming days. — Francis Fukuyama (@FukuyamaFrancis) 3 de octubre de 2022

L’habitual precisió de les prediccions de Fukuyama fa pensar en un futur pròxim poc feliç per a Rússia enmig de constants notícies sobre l’avenç de les forces ucraïneses a la guerra i un ambient intern enrarit no només pel desenvolupament del conflicte bèl·lic sinó per decisions impopulars de Putin com la mobilització massiva de la població, que han empès molts russos a sortir del país per evitar haver d’incorporar-se a files.

Fukuyama ha sigut molt crític amb la política de Putin i a l’inici de la contesa, en un article al ‘Financial Times’ afirmava que «la invasió russa d’Ucraïna el 24 de febrer ha sigut un punt de ruptura en la història del món». A principis de setembre va encertar al predir l’avenç ucraïnès que tindria lloc al sud del país, assegurant que Kíiv alliberaria la regió de Kherson i la costa del mar Negre.