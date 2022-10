Com un vessament tòxic, la violència amb armes de foc s’estén per tots els Estats Units fent caure barreres de classe, raça i tota condició i contaminant la vida de tots. Dijous, aquesta marea de mort va arribar a Hedingham, un tranquil barri de classe mitjana a Raleigh, a Carolina del Nord, escenari de l’últim tiroteig massiu del país, en el qual han perdut la vida almenys cinc persones en mans d’un jove blanc de 15 anys, que va resultar ferit críticament i és en un hospital sota custòdia.

Durant cinc agòniques hores, l’horror es va instal·lar entre els dúplexs, camps de golf, rutes de bici i senderisme i pinedes de Hedingham. Quan la policia hi va arribar a primera hora de la tarda va trobar la reguera de cadàvers al llarg d’una escena de crim que s’estenia per més de tres quilòmetres. Va instar els residents a tancar-se a les seves cases. I va començar una persecució que no acabaria fins dos quarts de deu de la nit, quan després d’haver aconseguit arraconar el sospitós en una residència es va aconseguir capturar-lo.

Les autoritats no l’han identificat públicament, més enllà d’informar de la seva edat i la seva raça. Tampoc han explicat com va resultar ferit o quin armament va utilitzar, però una font familiaritzada amb la investigació citada per CNN ha explicat que es van recuperar una pistola i un rifle i que l’adolescent portava roba i una motxilla de camuflatge.

Les seves víctimes mortals són un altre adolescent de 16 anys, tres dones d’entre 32 i 59 anys i un policia de 29 anys que estava fora de servei i es dirigia a la feina. Hi ha a més una altra dona ferida que es troba en estat crític al mateix hospital que ell i un agent també va haver de ser tractat per les seves ferides.