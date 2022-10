El president rus, Vladímir Putin, ha anunciat que la mobilització parcial de reservistes per la guerra d'Ucraïna acabarà a finals d'aquest mes d'octubre. En una roda de premsa celebrada aquest divendres, el mandatari ha concretat que donarà per finalitzat el procés "en aproximadament dues setmanes" i que, a hores d'ara, 222.000 de les 300.000 persones cridades ja s'han traslladat al front. La mesura es va ser anunciada el setembre passat, després que el ministeri de defensa rus presentés un decret que tenia com a objectiu "protegir Rússia, la seva sobirania i la integritat del territori".