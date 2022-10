Kíiv ha registrat aquest dilluns diverses explosions en nous atacs amb drons kamikaze per part de Rússia, segons l’Oficina del President d’Ucraïna. «Explosions a Kíiv. La capital ha sigut atacada amb drons kamikaze», ha assenyalat al seu compte de Telegram Andri Iermak, cap de l'esmentada oficina.

L’alcalde de Kíiv, Vitali Klitxkó, va anunciat també a Telegram almenys dues explosions al barri de Xevtxénkivski, al centre de la capital i ha confirmat que es tractava d’un atac amb drons que ha provocat un incendi en un edifici no residencial. A més, han resultat malmesos diversos edificis d’apartaments.

L’alcaldia que dirigeix està intentant recollir informació sobre possibles víctimes, ha afegit. Iermak, per la seva banda, ha lamentat que Rússia creu que els drons kamikaze amb càrregues explosives «l’ajudaran en la seva agonia» al camp de batalla.

«Necessitem més defenses antiaèries i les necessitem el més aviat possible!», ha suplicat. «No tenim temps per a accions lentes. [Calen] més armes per defensar el cel i destruir l’enemic», ha emfatitzat.

La setmana passada, especialment el 10 i 11 d’octubre, les tropes russes van atacar massivament diverses regions ucraïneses. En aquests bombardejos, Rússia va fer servir diversos tipus de míssils i drons kamikaze. Kíiv també va ser atacada, amb dos impactes al districte de Xevtxénkivski. Sis persones van morir com a resultat del bombardeig.