Els estats de la Unió Europea han donat llum verda aquest dilluns a crear una missió d'entrenament a l'exèrcit ucraïnès per "augmentar les seves capacitats de defensa" en plena invasió russa. La missió d'assistència militar donarà "entrenament individual, col·lectiu i especialitzat" a les tropes ucraïneses, segons ha informat el Consell, i també servirà per "coordinar i sincronitzar" les activitats dels diferents estats membre. L'entrenament a uns 15.000 soldats no es farà a Ucraïna, sinó en territori comunitari, i es dirigirà des de Brussel·les. La missió té una durada inicial de dos anys i un pressupost de 106,7 milions d'euros.

Rússia torna a atacar Kíiv amb drons kamikaze En la roda de premsa posterior a la reunió dels ministres d'Exteriors europeus, l'alt representant, Josep Borrell, ha apuntat que els soldats entrenats podrien ser més de 15.000, però que la xifra inicial que es planteja és aquesta. La intenció és que la missió s'allargui com a mínim dos anys, però la durada dependrà de l'evolució de la guerra, ha detallat Borrell. La missió d'entrenament europea arriba després que països com Alemanya o els Països Baixos ja tinguin les seves en marxa. En aquest sentit, la iniciativa comunitària pretén coordinar totes aquestes activitats i Borrell ha celebrat que els 27 hagin "entès que fer-les conjuntament permet unes sinergies evidents".