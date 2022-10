Xi Jinping, president xinès, va defensar la política de zero covid i va apuntar la seguretat nacional com a indispensable per assolir els èxits socials en el discurs d’obertura del Congrés del Partit Comunista que va començar ahir. D’aquesta al·locució només va sorprendre la brevetat, només hora i mitja davant de les més de tres hores de l’anterior. El balanç del darrer lustre i les estratègies amb què pretén enfrontar-se a un context intern i extern complicat van discórrer per camins ja vistos. Xi va alternar els seus grans èxits, com la defensa del medi ambient i la lluita contra la corrupció, amb al·lusions als Estats Units com a element distorsionador. La continuïtat de les polítiques és l’únic camí racional en un congrés que fixarà el tercer mandat de Xi al capdavant del partit.

Només els 25 membres del Politburó i un grapat de delegats ancians van quedar exempts de la mascareta entre els més de 2.000 representants que van assistir el discurs al Gran Palau del Poble. La posada en escena ja avançava la defensa de la política de covid zero.