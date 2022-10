La por a que la guerra d'Ucraïna desemboqui en un conflicte nuclear torna a guanyar força per culpa d’una expressió: bomba bruta.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha respost a la denúncia de Rússia d’una possible provocació ucraïnesa amb una «bomba bruta», que només «un subjecte» pot utilitzar armes nuclears en aquesta zona d’Europa: Putin.

«Quan avui el ministre de Defensa rus organitza un carrusel telefònic i truca als ministres de Relacions Exteriors amb històries sobre l’anomenada bomba nuclear ‘bruta’, tots entenen bé quin és l’origen de tot allò brut que es pugui imaginar en aquesta guerra», ha afirmat Zelenski en el seu discurs habitual.

L’origen d’aquesta escalada en la tensió es va produir quan el ministre rus de Defensa, Serguei Xoigú, va transmetre als seus homòlegs francès, turc i britànic, Sébastien Lecornu, Hulusi Akar i Ben Wallace, respectivament, la preocupació de Moscou per possibles provocacions d’Ucraïna amb una «bomba bruta», un artefacte que inclou elements radioactius.

¿Què és una bomba bruta?

Rep aquesta denominació qualsevol combinació d’un explosiu, com la dinamita, amb element radioactius en forma de pols o perdigons amb càrrega radioactiva. També se la coneix amb un nom més tècnic: Una bomba bruta és una combinació d’explosius, com la dinamita, i pols o perdigons radioactius. També se la coneix com a dispositiu de dispersió radiològica (RDD, per les seves sigles en anglès).

Les bombes brutes no poden generar una explosió atòmica en sentit estricte, com sí que ho faria una arma nuclear convencional. Com a conseqüència de l’explosió, els materials radioactius continguts a la bomba bruta es dispersen.

Segons sostenen els experts, només les persones que es trobin a prop del lloc de l’explosió estarien exposades a prou quantitat de radiació per patir-ne els efectes. No obstant, la pols i el fum radioactius es poden dispersar i poden causar danys a mes persones si respiren la pols o consumeixen aliments o aigua contaminats.

La millor manera de protegir-se de l’explosió d’una bomba bruta és confinar-se en un lloc cobert.

En qualsevol cas, al marge del seu potencial efecte destructiu, l’especulació amb l’ús de les bombes brutes fa témer els experts que pugui ser utilitzada com a armament nuclear en el conflicte d’Ucraïna.

Armes prohibides

Segons Volodímir Zelenski, allà on Rússia arriba «hi deixa fosses comunes, cambres de tortura, ciutats i pobles destruïts, terres minades, infraestructures destruïdes i desastres naturals».

De fet, ha explicat el mandatari ucraïnès, va ser Rússia «qui va fer xantatge amb el desastre de radiació» a la central nuclear de Zaporíjia i són els míssils russos els que passen sobre les instal·lacions nuclears ucraïneses.

També han sigut les tropes russes les que han minat la presa de Kajovka i «estan fent xantatge amb la seva detonació» i és Rússia «la que utilitza municions de fòsfor, mines antipersonal prohibides i tota la gamma d’armes contra la infraestructura civil».

Segons Zelenski, «només hi ha un subjecte que pot utilitzar armes nuclears a la nostra part d’Europa, i aquest subjecte és el que va ordenar al camarada Xoigú que truqués a algun lloc».

«Si Rússia –ha afegit– truca i diu que suposadament Ucraïna està preparant alguna cosa, significa una cosa: Rússia ja ha preparat tot això» i la comunitat internacional «no s’empassarà» la denúncia russa de la «bomba bruta» ucraïnesa.