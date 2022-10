L'exministre d'economia del Regne Unit, Rishi Sunak, s'ha convertit aquest dilluns en el nou primer ministre del país i líder del partit conservador, en ser l'únic candidat que ha presentat suficients avals per ocupar el càrrec. Després que s'hagi esgotat el termini perquè els aspirants mostressin el suport amb què comptaven –l'hora límit era aquest dilluns a les tres de la tarda-, Sunak ha estat l'únic candidat que ha presentat els cent avals mínims necessaris per ser escollit 'premier'. L'altra aspirant, Penny Mordaunt, ha quedat finalment descartada per falta de suports, mentre que l'exprimer ministre, Boris Johnson, ja va anunciar aquest cap de setmana que es retirava de la cursa malgrat veure's amb força per tornar a la primera línia.

Sunak, de 42 anys, ja es va quedar a les portes de convertir-se en primer ministre a principis de setembre, quan va ser derrotat precisament per la ja 'expremier' Liz Truss en la darrera votació dels membres del partit conservador. Llavors, Sunak va comptar amb un 42% dels vots, mentre que Truss va agrupar el 58% restant. D'aquesta manera, Sunak podrà ocupar el càrrec de primer ministre fins al 2024, any en què està previst que se celebrin noves eleccions al Regne Unit, tot i que també podria decidir convocar eleccions anticipades. A diferència de Truss, Sunak va ser un dels membres de l'executiu de Johnson que es va mostrar més crític amb les actuacions del primer ministre durant l'escàndol del 'Partygate'. De fet, Sunak va ser una de les primeres dimissions dins l'equip de Johnson i una de les més notables, un fet que, en part, va acabar derivant en els canvis que el govern ha viscut durant les últimes setmanes.