Els estats de la Unió Europea han donat aquest dilluns llum verda definitiva a establir un carregador únic per a dispositius mòbils a partir de la tardor del 2024. La norma s'aplicarà a telèfons mòbils, tauletes, càmeres digitals i videoconsoles, auriculars i altaveus portàtils, ratolins i teclats sense fil i sistemes de navegació portàtils, els quals hauran de tenir un carregador USB del tipus C. Alhora, la directiva introdueix l'ús d'un pictograma a la caixa de cada producte que ha d'indicar si el dispositiu inclou o no el carregador en qüestió. Els únics dispositius que quedaran fora de l'obligatorietat seran els ordinadors portàtils, que hauran d'adoptar la norma a partir del 2026.

Per altra banda, els estats de la UE informen que ja treballen a harmonitzar la tecnologia de càrrega sense fils, un mètode que reconeixen que cada vegada s'està fent més popular. Segons els càlculs de la Comissió Europea, la posada en marxa d'aquesta mesura suposarà un estalvi de 250 milions d'euros l'any en compra de carregadors, així com una reducció anual d'unes 11.000 tones de residus electrònics a la Unió Europea.