El comitè de Peticions de l'Eurocambra ha acordat enviar una missió a Catalunya per avaluar la situació del castellà a les escoles. Ho ha anunciat la presidenta del comitè, Dolors Montserrat, en la sessió d'aquest dimarts després que els coordinadors dels grups polítics hagin pactat tirar endavant la visita a Catalunya. La missió a Catalunya es farà el segon semestre del 2023 perquè no es pot fer coincidint amb les eleccions municipals del maig de l'any que ve. Els coordinadors dels grups detallaran l'objectiu de la missió, l'agenda, la delegació i les dates del viatge en pròximes trobades.

La missió a Catalunya per avaluar la situació del castellà a les escoles es farà després que Ciutadans, que forma part dels liberals de Renovar Europa, l'hagi demanat. Els coordinadors dels grups al comitè de Peticions ja van tancar al setembre un primer acord per tirar endavant la missió per avaluar el model lingüístic a l'escola catalana, però la decisió s'ha concretat definitivament en la trobada d'aquest dimarts.

Les dates de la visita a Catalunya encara s'han de tancar, però Ciutadans ha anunciat que "probablement" sigui el desembre del 2023. A banda de la missió, els coordinadors dels grups també han acordat que durant el primer semestre del 2023 se celebri una sessió dedicada al model lingüístic a l'escola catalana. En aquestes sessions, hi ha diferents compareixences per tractar una qüestió.

Com és habitual en les missions, és previsible que una delegació d'eurodiputats del comitè viatgi a Catalunya per reunir-se amb diferents parts implicades en el model lingüístic de l'escola catalana. En les visites, els membres de la cambra solen demanar reunir-se amb organitzacions, membres de la societat civil i polítics.