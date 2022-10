La macrogranja es troba en algun lloc no revelat d’Alemanya. Està vinculada a un proveïdor de la cadena de supermercats Lidl. Els seus treballadors retorcen en ocasions el coll dels pollastres que s’hi crien, que també són colpejats al cap contra els abeuradors. Les condicions de vida dels animals són insalubres: hi ha comportaments caníbals, aus agonitzant o amb greus deformitats que els impedeixen moure’s, segons explica El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7.

Segons l’oenagé Equalia, que aquest dimarts llança una campanya a tot Europa perquè Lidl millori les condicions de cria a les granges que assorteixen de pollastres aquesta cadena, aquest no és un cas estrany. Escenes similars es poden veure en instal·lacions ubicades a Espanya. «Hi ha pràctiques que són iguals: elevada densitat de pollastres, cria de races de creixement ràpid i incompliment d’estàndards mínims d’enriquiment ambiental. Lidl no té una política de benestar animal a l’altura de l’evidència científica, les demandes actuals dels consumidors i les tendències del sector», assenyala Julia Elizalde, mànager de campanyes a Equalia, responsable del material gràfic que posa de manifest el maltractament descrit.

El Periódico s’ha posat en contacte amb un portaveu de la cadena de supermercats i espera una resposta davant aquesta denúncia.

Les imatges

Gravat durant mesos a la macrogranja alemanya, el vídeo no és apte per als més sensibles. Junt amb els episodis de violència, els operaris també orinen dins la nau, posant en risc la seguretat alimentària. I les aus es troben en condicions tan lamentables que resulta pertorbador pensar que aquest és el mateix aliment que acaba a la taula.

Es tracta de pollastres dels anomenats ‘broilers’. La seva selecció genètica ha provocat que creixin un 400% més ràpid, arribant al pes de mercat en un 60% menys de temps que fa mig segle, amb els pits sent gairebé el doble de grans que llavors.

«Les races de pollastre de creixement ràpid estan predisposades a tenir greus malalties congènites de les quals poc en saben les persones consumidores. Entre les quals hi ha la miopatia d’estries blanques, que implica que el pit tingui un pitjor valor nutricional: menys proteïnes i més greix», expliquen a Equalia, que s’ha unit a altres ONGs a tota la UE perquè Lidl faci un pas que fins ara havia rebutjat: subscriure el Compromís Europeu del Pollastre.

Les mesures

El compromís inclou una sèrie de mesures per elevar els estàndards de benestar animal en aquest sector: reducció de la densitat d’aquestes aus per metre quadrat, millores en la qualitat de l’aire, il·luminació i alimentació, canvi de races de creixement ràpid a lent i mètodes d’atordiment més humanitaris als escorxadors.

La majoria de les més importants cadenes de supermercats que treballen a Espanya ja l’han subscrit. D’altres es troben en converses per fer-ho. Però Lidl no, denuncia Equalia. L’empresa només ha adquirit aquests compromisos a França, no a la resta de països europeus.

A Espanya, la companyia es publicita com «el primer supermercat a Espanya amb tot el pollastre fresc certificat en benestar animal», a través del segell independent Welfair. No obstant, per Elizalde, d’Equalia, aquesta certificació amaga una «falta de transparència», ja que «no trasllada als seus consumidors en què es tradueix» i en qualsevol cas «no suposa a la pràctica millores significatives en comparació a la legislació vigent».