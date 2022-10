No menjar fresc ni dutxar-se, així eren els principis que guiaven la vida d'Amou Haji. L'ermità, sense família ni esposa o fills, va mantenir aquesta filosofia de vida des dels seus 22 anys d'edat, en una creença que qualsevol d'aquestes accions podria portar-li a posar-se malalt. Fins i tot va arribar a afirmar que viure brut l'havia ajudat a mantenir-se fort i amb una salut de ferro. Va passar més de 70 anys vivint només als afores del petit llogaret de Dejgah, al sud de la província de Fars a l'Iran, i mai va molestar als seus veïns o va rebre queixes per part d'ells. De fet, tal era l'afecte que li tenien que li van construir una barraca perquè pogués fer-la servir com a llar i deixés de dormir al terra.

Fa uns mesos, els habitants del poble on residia van decidir portar-li al fet que es donés un bany amb la intenció d'acabar amb tota la brutícia que s'havia adherit a la seva roba i pell. Però, al cap de poc temps, Amou queia malalt i finalment moria als 94 anys aquest passat diumenge, com informava l'agència de notícies IRNA. Un estil de vida diferent La seva excèntrica manera de vida cridava l'atenció de la gent, potser comportaments tan estranys com fumar cinc cigarrets alhora o per fer servir un utensili metàl·lic per a fumar fem. En les xarxes socials es poden trobar vídeos i fotos on l'iranià duu a terme pràctiques d'allò més rares, fet pel qual van començar a construir-se moltes llegendes sobre el seu personatge. Alguns deien que s'alimentava d'animals morts que trobava en les carreteres pròximes, o que bevia cinc litres d'aigua al dia que recollia de bassals pròxims a casa seva. Però, allò que més cridava l'atenció d'Amou Haji era que, malgrat que els seus hàbits d'higiene eren poc comuns i qüestionables, la seva salut es mantenia bastant forta al llarg del temps, tot i que la seva roba es mantingués bruta durant diversos anys o que sobre la seva pell s'hagués creat una intensa capa negra. A principis d'enguany, un equip de metges de Teheran va acudir a veure'l per a realitzar-li uns exàmens mèdics i poder conèixer quin era el seu estat després de tants anys sense portar una higiene correcta. Els resultats van aclarir, per a sorpresa de molts, que la seva salut es trobava en un bon estat.