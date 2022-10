El president rus, Vladímir Putin, ha assistit aquest dimecres per videoconferència a unes maniobres de les Forces Estratègiques de Dissuasió dels exèrcits de terra, aire i mar que ha inclòs el llançament de míssils balístics i de creuer, segons ha informat el Kremlin. L'agència de notícies russa TASS afirma que les maniobres han posat en pràctica un atac nuclear massiu com a resposta a una possible agressió similar. TASS cita fonts del Kremlin per assegurar que tots els objectius de les maniobres s'han acomplert "íntegrament" i que tots els míssils llançats han assolit els blancs determinats. Les pràctiques arriben en plena escalada verbal per la denúncia russa segons la qual Ucraïna prepara una 'bomba bruta', extrem que Occident nega.

El ministre de Defensa rus, Sergei Shoigu, ha indicat que en el marc de l'exercici, l'exèrcit ha posat en pràctica el "llançament d'un atac nuclear massiu de forces nuclears estratègiques en resposta a un atac nuclear enemic". Les pràctiques militars d'aquest dimecres són les segones que l'exèrcit rus duu a terme en el que va d'any. Les primeres van tenir lloc pel febrer, abans de la invasió a Ucraïna. Segons TASS a les maniobres han participat els tres integrants de la "tríada nuclear russa", el complex mòbil Yars de l'exèrcit de terra, el submarí nuclear Tula de la marina i dos bombarders Tu-95MS de l'exèrcit de l'aire. Els dos primers han llançat míssils balístics intercontinentals i els dos segons, míssils de creuer. L'agència de notícies russa subratlla que l'entrenament s'ha dut a terme "amb el teló de fons" de les maniobres nuclears anual de l'OTAN 'Steadfast Noon', que aquest any tenen lloc del 17 al 30 d'octubre.