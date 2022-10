És de nit i, en el vídeo, gravat a la matinada d’aquest dijous a Teheran, centenars de persones s'uneixen en un sol crit: «Mort al dictador! Mort al dictador!», clamen els manifestants. La protesta dura poc: al cap d'uns minuts, un grup de motocicletes s’acosta fins allà. Les condueixen basijs, membres d’una organització paramilitar lleial al Govern de l’Iran. Els basijs són, en general, exconvictes ideològicament lleials al règim.

Alguns d'aquests homes baixen de les motos, disposats a colpejar tothom qui tinguin davant. D’altres, des dels vehicles mateix, aixequen els seus fusells, carregats amb granades encegadores i pots de gas pebre. Els manifestants corren; les explosions ressonen. Les motos persegueixen els qui es queden enrere.

Escenes com aquesta –i desenes més de semblants– han omplert aquest dijous al matí les xarxes socials iranianes després d’una nit de protestes violentes i enfrontaments contra les autoritats per tot el país. Aquest dimecres es van celebrar els 40 dies de la mort de Mahsa Amini, la jove kurdoiraniana que va morir presumptament en mans de la policia de la moral de l'Iran després de ser detinguda per portar el vel islàmic «incorrectament».

Segons marca la tradició persa, els familiars i entorn d'un mort es reuneixen als 40 dies del decés d’aquesta persona per recordar el difunt. Milers de persones es van desplaçar aquest dimecres a la ciutat de Saqqez per honrar Amini davant la seva tomba.

Aquesta manifestació es va reprimir amb gasos lacrimògens i foc real. I després de la de Saqqez, les protestes es van escampar per tot el país ja entrada la nit. «Després d’unes nits de silenci, aquesta matinada els sorolls de trets eren per tot arreu», ha dit un resident anònim de la província kurda al mitjà iranià dissident IranWire, amb reporters dins de l’Iran però amb base a Noruega.

این ویدیوها نشان می‌دهد هم‌زمان با چهلمین روز از قتل مهسا امینی، مردم در شهرک اکباتان با شعار و آتش به اعتراض‌های خود ادامه دادند pic.twitter.com/ZiQuLeIuf1 — ايران اينترنشنال (@IranIntl) 26 de octubre de 2022

En un altre vídeo datat aquest dimecres es veu com un manifestant es llança —amb el puny alçat– contra un basij que, amb la seva escopeta ja carregada, es disposa a disparar en l’aire. El repunt de violència arriba després d’un parell de setmanes en què les manifestacions havien perdut força i violència als carrers, i eren els estudiants d’institut i universitaris els que portaven la veu cantant dins del moviment de protesta.

Paral·lelament, l’Estat Islàmic (EI) va aprofitar aquest dimecres per atacar un santuari xiïta a la ciutat de Shiraz. En l’atac, realitzat per tres homes armats amb fusells, van morir 15 persones, entre els quals hi havia nens. Segons el Govern iranià, dos dels assaltants van ser abatuts, mentre que el tercer es va escapar del lloc.

Un espanyol, entre els detinguts

Segons recomptes d’organitzacions de drets humans, prop de 250 persones –una trentena, menors d’edat– haurien mort per la repressió policial contra les protestes des de la mort de Mahsa Amini el 16 de setembre passat. Hi ha, a més, milers de detinguts, entre els quals hi ha un espanyol, Santiago Sánchez, de 41 anys, que va desaparèixer fa tres setmanes durant el seu viatge des d’Espanya a Qatar. Segons les autoritats iranianes, Sánchez va ser detingut el 2 d’octubre per haver visitat la tomba d’Amini a Saqqez, el mateix dia en què va entrar a l’Iran des del Kurdistan iraquià.