Almenys 91 persones han mort aquest diumenge i desenes n’han resultat ferides després del col·lapse d’un pont penjant a l’oest de l’Índia mentre centenars de persones passaven per la infraestructura, oberta al públic fa només uns dies.

Fins ara les autoritats han confirmat la mort de 60 persones i almenys 30 ferits en l’occidental estat de Gujarat, si bé les operacions de rescat continuen, segons ha informat en una declaració als mitjans el ministre d’Habitatge i Desenvolupament Rural de Gujarat, Brijesh Merja.

El pont penjant de la localitat de Morbi, sobre el riu Macchu, era una estructura històrica que ha sigut restaurada i reoberta al públic amb motiu de la celebració de l’Any Nou gujarati. Segons alguns testimonis, unes 500 persones, entre les quals hi havia dones i nens, estaven creuant la infraestructura quan es va produir el col·lapse, sense que els donés temps de sortir-ne.

Submergits i atrapats

Desenes de persones van quedar submergides o atrapades entre la runa. Les imatges de televisió a l’Índia mostren les víctimes aferrades als cables i restes recargolades del pont esfondrat mentre els equips d’emergència lluiten per rescatar-los.

Alguns es van enfilar per la runa per mirar d’arribar a les vores del riu, mentre que d’altres van nedar per posar-se fora de perill. Merja ha informat que «les baixes poden augmentar a mesura que les operacions de rescat prossegueixin».

El pont històric de 230 metres va ser construït durant el domini britànic al segle XIX. Havia estat tancat per renovació durant sis mesos i va ser reobert al públic la setmana passada.

Les autoritats han explicat que les víctimes són majoritàriament usuaris locals que visitaven el pont amb finalitats recreatives.

Morbi és un dels punts de fabricació de ceràmica més grans del món i en representa més del 80% de la producció d’aquest material a l’Índia.

El primer ministre Narendra Modi, que es troba al seu estat natal, Gujarat, per a una visita de tres dies, ha demanat al govern indi la mobilització d’equips per a l’operació urgent de rescat i ha anunciat una ajuda als familiars dels morts i ordenat un desplegament especial de rescat per assistir els afectats per la tragèdia, en una zona de difícil accés per carretera.

El Fons Nacional d’Ajuda dependent de l’oficina del primer ministre ha anunciat la concessió de 20.000 rupies (uns 244 euros) en ajudes per a les famílies de les víctimes.

L’oposició ha responsabilitzat d’aquest accident el partit governant, Bharatiya Hanata (BJP), han demanat una comissió d’investigació i han assegurat que el pont no comptava amb l’autorització municipal necessària per a la seva reobertura.