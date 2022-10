"No m’ha passat res per deu minuts exactes. A les 22.35 vaig entrar en un bar i a les 22.45 va succeir la tragèdia", explica a Diario de Mallorca, del grup Prensa Ibérica, des de Seül per via telefònica el mallorquí Xavi Bush.

L’enginyer de telecomunicacions, que fa dos mesos i mig que viu a la capital de Corea del Sud i que treballa per a Samsung, havia assistit a una actuació en un local amb un company de feina nord-americà a la zona on va succeir la tragèdia. "Quan va acabar el concert, ens vam girar i vam veure a través dels vidres gent que corria d’un costat a l’altre portant cossos als braços. A terra hi havia multitud de persones tirades amb la boca i els ulls oberts i molts civils fent massatges cardiorespiratoris per reanimar la gent", relata. L’horror. Metges, policies, ambulàncies i molta confusió. "Em va impressionar molt veure gent morta", confessa.

"Vaig pensar a ajudar, però el personal de seguretat no ens deixava sortir; en aquell moment et quedes en blanc. Vaig treure el mòbil i vaig enviar immediatament un missatge a la meva mare per dir-li que estava bé", explica.

La nit de Halloween de Xavi va començar al seu domicili. "Vaig sopar amb el meu company de feina a casa. Després ens vam disfressar i devíem sortir cap a les 8.30 cap a la zona d’oci on va succeir la tragèdia", explica. El mallorquí viu a uns quinze minuts a peu d’aquest districte d’oci nocturn, construït inicialment per als soldats nord-americans que estaven en una base militar pròxima que ara ha canviat d’ubicació. "Hi ha molts bars, restaurants, discoteques petites i s’hi concentren bastants estrangers", comenta.

"Vaig trigar 15 minuts a recórrer deu metres"

Quan va arribar a la zona "hi havia bastant gent, però sense aglomeracions". "Volíem anar a un club, però vam decidir quedar-nos en un altre bar més tranquil. Quan vam sortir del local ens vam trobar amb la primera marea: la gent no podia moure’s per si sola, només per la pressió de les altres persones. Vam tornar a entrar al bar pensant que es passaria en una estona. I va ser així. La cosa es va calmar", relata.

El seu amic va ser el primer a sortir del bar per anar a un altre. "Jo vaig sortir tres minuts després d’ell i ja em vaig trobar una altra marea. Vaig trigar 15 minuts a recórrer deu metres. Vaig veure que el personal de seguretat començava a assegurar les tanques dels locals perquè la gent empenyia i l’estructura de fusta va començar a cruixir. Allò em va espantar", recorda. Finalment va poder entrar a l’altre local i retrobar-se amb el seu amic. "Va començar una actuació musical i vam desconnectar del que passava fora". Quan es va acabar la música, al carrer es podia sentir la tragèdia.

El mallorquí no sap què va passar. "És el rumor que hi havia una celebrity en un local, però no sé si és cert, no vull entrar en sensacionalismes".

L’únic espanyol

Aquest diumenge al matí, el Xavi no para d’atendre missatges del seu entorn i trucades de diferents mitjans de comunicació. "Sembla que de moment soc l’únic espanyol que ha sigut testimoni del succeït". El santanyiner ha sortit aviat de casa per fer un tomb amb bicicleta i evadir-se una mica del que va viure ahir a la nit. "Tots els amics que tinc a Corea estan bé", comenta, alleujat. "I també dues noies santanyineres que estan pel país a les quals vaig preguntar si havien estat a la zona de l’allau, però no".

Xavi Bush, de 32 anys, té pensat tornar a Mallorca per Nadal. Va estudiar a l’escola Bisbe Verger de Santanyí i va fer secundària a l’Institut Joan Alcover de Palma. Va estudiar Enginyeria de Telecomunicacions a Barcelona i va realitzar un màster a Estocolm. Va treballar durant quatre anys a Berlín i va estudiar un altre màster d’empresa a Londres, que és el que el va portar fins a Seül, on treballa en l’equip d’estratègia de negoci de Samsung.