Rússia ha retornat aquest dimecres a l'acord per exportar gra dels ports ucraïnesos, cinc dies després que decidís suspendre la seva participació arran d'un atac sobre la seva flota per part d'Ucraïna i que es va fer amb drons. Així ho ha anunciat en una intervenció parlamentària el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, qui durant els últims dies ha sigut el principal mediador entre Kíiv i Moscou. Des del Kremlin consideren que les garanties rebudes per part d'Ucraïna "són suficients" i asseguren que el corredor del Mar Negre no serà utilitzat per a atacs militars.

Ucraïna, per la seva banda, manté que Rússia s'ha limitat a buscar "excuses" per sortir de l'acord, defensa que l'atac amb drons es va produir a una distància prou allunyada del corredor i apunta que l'abandonament de l'acord per part de Rússia "havia estat planejada amb antelació".