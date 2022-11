L’expresident dels Estats Units, Donald Trump (2017-2020), ha obert públicament la porta a tornar a presentar-se com a candidat en les eleccions presidencials del 2024. En un acte de campanya aquest dijous a Sioux City, Iowa, va afirmar que «molt, molt, molt probablement» farà el pas i va demanar als seus seguidors que «es preparin». Fonts pròximes a Trump han revelat que estan estudiant la data del 14 de novembre per fer l’anunci oficial, segons ha informat aquest divendres el mitjà digital Axios.

«Per fer que el nostre país sigui exitós, segur i gloriós, molt, molt, molt probablement ho tornaré a fer», va dir el mandatari en el míting per recolzar el senador republicà Chuck Grassley. Trump va tornar a insistir que va obtenir «molts més vots el 2020», en les eleccions que va perdre contra el president Joe Biden, que el 2016, quan va aconseguir la presidència.

No és la primera vegada que Trump parla sobre la possibilitat de tornar a llançar-se a ser candidat el 2024, però sí que és el cop que ho ha fet d’una manera més contundent.

Segons les fonts citades per Axios, l’equip de l’expresident ha començat a «reservar dies» de cara a la setmana posterior a les eleccions legislatives de mig mandat del 8 de novembre per assistir a un possible anunci oficial. Aquest eventual anunci estaria seguit d’una sèrie d’esdeveniments polítics que s’estendrien al llarg dels dies posteriors.

Casos oberts

El polític republicà té actualment diverses investigacions judicials en contra seu, entre altres, una per presumptament mantenir documents classificats a la seva residència de Florida i una altra per frau a Nova York.

A més d’això, el Congrés va emetre una citació per cridar-lo a testificar en una investigació sobre l’assalt al Capitoli i entregar una sèrie de documents. Trump té fins aquest divendres per entregar la informació, així com una data límit del 14 d’aquest mes per declarar a Washington.