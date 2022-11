Els fons oceànics no deixen d’oferir sorpreses als científics. Ara, la primera inspecció de la vida en aigües profundes a les illes Cocos (Keeling), a l’Índic australià, a tret a la llum una «quantitat sorprenent» d’espècies potencialment noves, fet que demostra que encara hi ha una gran quantitat de formes de vida desconegudes que s’oculten als fons marins. En aquest arxipèlag s'han trobat algunes criatures estranyes amb formes totalment inversemblants.

Un grup de científics dirigits per l’Institut d’Investigació Museums Victoria ha cartografiat en detall per primera vegada el llit marí recentment protegit de la zona, i ha revelat que hi ha enormes muntanyes marines mot antigues i de cim pla, flanquejades per cons volcànics, crestes entrellaçades i canons formats per allaus de sorra que s’han desplomat al fons de l’oceà abissal.

El vaixell d’investigació ‘Investigator’, operat per CSIRO, l’agència científica nacional d’Austràlia, va inspeccionar la vida en aquestes aigües profundes de l’oceà Índic. Va ser un viatge de 35 dies i 1.000 km, durant el qual es va obtenir un vídeo submarí que ha captat una gran diversitat de peixos flotant sobre les cimeres de les muntanyes submarine.

Algunes de les troballes més fascinants són:

- Una anguila cega fins ara desconeguda i que va ser descoberta a una profunditat d’uns cinc quilòmetres i coberta de pell gelatinosa i transparent. Té els ulls poc desenvolupats i, inusualment per a un peix, les femelles donen a llum cries vives.

- Peixos ratpenats d’aigües profundes que deambulen pel llit marí amb les aletes en forma de braç. Tenen un petit ‘esquer de pesca’ en un petit forat al morro per atraure preses.

- El ‘Bathypterois guentheri’, amb aletes inferiors increïblement llargues amb puntes gruixudes, que li permeten aixecar-se del fons com si anés sobre xanques, i li donen l’altura perfecta per alimentar-se de les petites gambes que floten en el corrent.

- L’estranya anguila pelicà amb un diminut cap a la part davantera d'unes enormes mandíbules i un estómac expansible perquè pugui engolir i empassar-se aliments grossos. Les anguiles pelicà estan cobertes de pell negra vellutada i tenen un òrgan lleuger a la punta de la cua per atraure preses.

- Els peixos llangardaix d’aleta alta són voraços depredadors d’aigües profundes amb boques plenes de dents llargues i afilades. Pertanyen a un grup de peixos que són hermafrodites simultanis; tenen un ovotestis amb teixit reproductiu masculí i femení funcional alhora.

- El voraç Chauliodus sloani, amb enormes dents en forma d’ullals que són visibles fins i tot quan té la boca tancada. El peix escurçó té files d’òrgans de llum al llarg de la part inferior i una aleta superior molt llarga amb òrgans de llum a la punta per atraure preses.

- L’anguila tisora esvelta, que es troba a una profunditat de fins a 4 km per sota de la superfície del mar. Amb la llarga cua en forma de fil, pot arribar a un metre de longitud amb un pes de només 50 grams. Les mandíbules corbes, que estan permanentment obertes, les té cobertes de diminutes dents ganxudes que enganxen les seves preses crustàcies.

- Garotes tipus panqueque, que tenen un esquelet delicat i que s’aplana com un dolç de panqueque quan és fora de l’aigua. Les espines estan cobertes de verí.

- Pedres tosques que probablement siguin de l’erupció de 1883 del volcà Krakatoa a Indonèsia.

«Hem descobert una quantitat sorprenent d’espècies potencialment noves que viuen en aquest remot parc marí», diu en un comunicat el doctor Tim O’Hara, científic en cap de l’expedició de l’Institut d’Investigació Museums Victoria.

L’equip ha produït imatges tridimensionals detallades de l’enorme muntanya sota de les illes Cocos (Keeling), que mai abans s’havia cartografiat en detall.

El conjunt de dades ara cobreix una àrea substancial del nou parc marí i mostra les illes Cocos (Keeling) com els pics bessons d’una enorme muntanya submarina que s’eleva gairebé 5.000 m des del fons marí circumdant.

