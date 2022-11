Almenys tres persones han mort i dues més han resultat ferides a la universitat nord-americana de Virginia, pels trets d’un individu que ha sigut identificat com un estudiant del campus i que no ha sigut capturat.

Segons ha informat aquest dilluns el president de la institució, Jim Ryan, el succés es va produir ahir a la nit al campus principal de la Universitat de Virginia, a Charlottesville, uns 200 quilòmetres al sud-oest de Washington, segons han assegurat els mitjans locals. Després de conèixer-se el tiroteig, les autoritats van aconsellar als estudiants que s'amaguessin i es va decidir tancar totalment el campus, segons ha comunicat el departament de Policia de la Universitat de Virginia en el seu compte de Twitter.

Es creu que el sospitós, identificat per la policia com a Christopher Darnell Jones, Jr., està armat i és perillós i pot estar conduint un vehicle. Les autoritats han dit aquest dilluns que diversos departaments de policia estan buscant activament Jones, fins i tot amb l’ajuda d’un helicòpter de la policia estatal de Virginia. Jones figura en el lloc web d’atletisme de la universitat com a jugador de futbol americà el 2018, tot i que el seu primer any a l’equip no va participar en cap partit.

Es desconeix si el presumpte autor dels trets és encara alumne de la universitat i els motius que han provocat aquest succés.