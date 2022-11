Almenys dues persones han mort en la localitat polonesa de Przewodow, a la província de Lublin, prop de la frontera amb Ucraïna, després del possible impacte de dos coets perduts, segons ha avançat l'emissora local Ràdio ZET. Segons informacions extraoficials de la pròpia emissora, els míssils podrien haver colpejat assecadores de gra a Przewodow. Agents de la Policia, la Fiscalia i l'Exèrcit polonès es troben ja en el lloc dels fets.

Anteriorment, Marcin Lebiedowicz, portaveu del Cos de Bombers de Hrubieszow, a uns 35 quilòmetres al nord de Przewodow, havia confirmat que la localitat ha estat escenari d'explosions les causes de les quals encara són desconegudes.

"Dues persones van morir al lloc. De moment estem assegurant l'indret i il·luminant l'àrea de l'acció", ha explicat a Radi Lublin. En el marc d'aquest incident, el primer ministre de Polònia, Mateusz Morawiecki, ha convocat el Comitè de Seguretat Nacional i Defensa del Consell de Ministres de caràcter extraordinari, segons ha avançat el portaveu de Govern, Piotr Muller, en Twitter.

La Casa Blanca no confirma que els míssils siguin russos

Per la seva banda, la Casa Blanca no ha confirmat que els míssils caiguts a Polònia que aquest dimarts han causat la mort de dues persones en territori de l'OTAN hagin estat disparats per les forces de Rússia. Fonts del govern nord-americà han indicat a l'NBC que no podien confirmar les informacions que asseguren que els projectils eren russos i que havien d'esbrinar la veritat del que havia passat. També han indicat que la intel·ligència nord-americana treballa per determinar les causes exactes del succés. L'explosió que hauria causat dues morts ha tingut lloc durant una jornada marcada per la intensa campanya de llançament de míssils russos a Ucraïna, en el que s'interpreta com una represàlia després de la retirada de Jerson.

Rússia nega ser responsable de l'incident

Rússia ha negat ser responsable de l'explosió. En un comunicat, el Ministeri de Defensa rus ha considerat que les informacions que els atribueixen el fet són una "provocació deliberada" que té per objectiu "escalar la situació". "No hi ha hagut impactes de míssils russos en objectius pròxims a la frontera entre Ucraïna i Polònia", afirma el mateix comunicat. "Les restes publicades pels mitjans polonesos a l'escena de la vila de Przwoduv no tenen res a veure amb armes russes", clou el text.