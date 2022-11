Una embarcació de grans dimensions que es trobava a la deriva ha xocat aquest dilluns contra el pont de 13,2 quilòmetres d'extensió que s'eleva sobre la mar entre les ciutats brasileres de Rio de Janeiro i Niterói.

L'impacte ha obligat a tallar durant unes quatre hores el trànsit en els dos sentits d'aquest estratègic pont. L'accident ha generat llargues files de vehicles en els seus accessos, segons ha informat el Centre d'Operacions de l'Alcaldia de Rio en les seves xarxes socials.

Que loucura! Um navio porrou na ponte Rio - Niterói.



Rio de Janeiro pic.twitter.com/OcrztHaV8Z — cancelado (@odio_bbb) 14 de noviembre de 2022

L'empresa administradora ha indicat que el navili va col·lisionar contra el pont sense grans conseqüències, segons les primeres inspeccions realitzades en el lloc. La recerca preliminar apunta que la cadena de l'àncora es va trencar i els forts vents van arrossegar el vaixell, que pel que sembla estava abandonat a la Badia de Guanabara, fins que va xocar amb un dels pilars del pont.

🇧🇷 Novas imagens do ceu vermelho no Rio de Janeiro e também do navio que bateu na Ponte Rio-Nirerói. pic.twitter.com/RkPYGLK9SE — Tati @EX (@Taticru79846829) 15 de noviembre de 2022

L'alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ha comunicat en les seves xarxes socials que un "equip tècnic va inspeccionar" tres pilars de la construcció, important via d'entrada i sortida de la capital, i "no va detectar cap mal en l'estructura" d'aquesta. "Una avaluació dels dispositius d'assistència indiquen danys menors", ha manifestat Paes, per a després afegir que "pròximament" es reprendria el trànsit de manera "parcial".

Equips de la Marina i la Capitania dels Ports van ser activats per a atendre la situació, que no va causar ferits. El vaixell, de nom "São Luís", és objecte d'un "procés judicial", segons la Marina, que va declarar en una nota que obrirà una recerca per a esclarir "les causes, les circumstàncies i les responsabilitats" del succés.