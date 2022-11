La caiguda aquest dimarts d'un míssil a Polònia continua suscitant reaccions a tot el món, a l'espera que es buidin les moltes incògnites que encara envolten el succés, com la procedència i fabricació del míssil.

Aquests són els fets i declaracions més destacats des que es va conèixer l'incident:

El primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki , va convocar d'urgència a la Comissió de Seguretat Nacional de Polònia després de sorgir en els mitjans informacions que un coet, suposadament rus, podria haver impactat a la frontera entre Ucraïna i Polònia.

, a la província oriental de Lublin, a menys de deu quilòmetres de la frontera amb Ucraïna, i van causar la mort de dues persones. El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski: "Avui ha passat el que portem advertint molt temps. El terror no es limita a les nostres fronteres nacionals. Míssils russos han impactat a Polònia", va assenyalar el mandatari ucraïnès a través del seu compte de Telegram.

Ministeri de Defensa de Rússia: "No es van realitzar atacs contra objectius prop de la frontera estatal entre Ucraïna i Polònia per mitjans de destrucció russos".

Alt representant de la UE per a Afers exteriors, Josep Borrell : "En contacte amb socis sobre l'explosió a Polònia que va matar a dues persones. La UE expressa les seves més sentides condolences a les famílies de les víctimes. Dotzenes de míssils van atacar a Ucraïna avui. Plena solidaritat amb Polònia i Ucraïna", va tuitar el mateix Borrell.

: "Estic en contacte amb les autoritats poloneses, els membres del Consell Europeu i altres aliats" El Govern de Polònia va atribuir a un "míssil de fabricació russa" l'explosió registrada i va convocar a l'ambaixador de Rússia a Varsòvia, Serguei Andreyev .

. El primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki , va anunciar un reforç del control de l'espai aeri del país "de manera millorada juntament amb els aliats" i un augment de la preparació per al combat de les forces armades.

, presidirà aquest dimecres a Brussel·les una reunió de "emergència" per a discutir el "tràgic incident". En la reunió participaran els ambaixadors dels països de l'OTAN, segons la portaveu de l'Aliança, . El president dels Estats Units, Joe Biden, i altres líders mundials participants en la cimera del G20 a Bali es van reunir d'emergència en aquesta illa indonèsia per a tractar l'incident a Polònia, segons va informar la Casa Blanca.

Biden a la premsa: "Hi ha molta informació que contradiu això. No vull dir-ho fins que investiguem per complet, però és poc probable, a causa de la trajectòria, que fos disparat des de Rússia".

El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres , va demanar una "recerca exhaustiva" dels fets.

, va demanar una "recerca exhaustiva" dels fets. El president turc, Recep Tayyip Erdogan , va atribuir aquest dimecres a un "error tècnic" l'explosió a Polònia. Preguntat per EFE, Erdogan va explicar que el canceller alemany, Olaf Scholz , li va dir que les recerques preliminars apuntaven a un "error tècnic" i va assegurar que els míssils no són de fabricació russa.

: "No tinc cap dada que corrobori que hi ha hagut un bombardeig amb míssils" en sòl polonès. Un avió de l'OTAN que sobrevolava l'espai aeri polonès el dimarts va rastrejar el míssil que va esclatar al país el que ha proporcionat "informació d'intel·ligència amb les pistes de radar a l'OTAN i a Polònia", segons va avançar aquest dimecres la CNN, que va citar com a fonts a un funcionari militar de l'Aliança que no va identificar.

L'OTAN convoca una reunió d'emergència d'ambaixadors aliats per examinar l'incident

L'OTAN celebra aquest dimecres una reunió d'emergència d'ambaixadors aliats per avaluar l'explosió que es va produir aquest dimarts a Polònia i que ha causat dues morts a una localitat pròxima a Ucraïna. El secretari general de l'aliança, Jens Stoltenberg, presidirà la reunió per abordar l'incident, segons ha comunicat l'OTAN. El president polonès, Andrzej Duda, ha mantingut contactes amb Stoltenberg i el president dels Estats Units, Joe Biden, sobre els fets, mentre Varsòvia estudia si es donen les condicions per iniciar els procediments de consultes previstos en cas que un dels aliats consideri que la seva integritat territorial o seguretat està amenaçada.