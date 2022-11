L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha anunciat aquest dimecres que competirà per la candidatura del Partit Republicà de cara a les eleccions presidencials previstes pel 5 de novembre del 2024. Trump ha anunciat l'inici de la seva cursa per tornar a la Casa Blanca en un discurs des de la seva residència a Florida. "El retorn dels Estats Units comença ara mateix", ha afirmat davant desenes de simpatitzants. "Aquesta no és una tasca per a un candidat, és una tasca per a un moviment", ha afegit en un discurs en el qual ha atacat amb força el president, Joe Biden, davant el qual va perdre les darreres eleccions presidencials.

En el discurs, Trump ha reivindicat la seva presidència i ha ignorat els aspectes més controvertits, com la gestió de la covid-19, la negació de la derrota davant Biden i l'assalt dels seus seguidors al Capitoli el gener del 2021. Sobre Biden, l'expresident l'ha culpat de l'augment dels preus, la retirada dels Estats Units de l'Afganistan i de l'arribada de migrants a la frontera sud del país. Trump també ha fet una breu menció a la guerra d'Ucraïna, tot assegurant que sota la seva supervisió no hauria passat.