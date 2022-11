El govern ucraïnès ha anunciat aquest dijous que ampliarà 120 dies més de l'acord tancat al juliol amb Rússia per permetre l'exportació de cereal des dels seus ports. "La iniciativa per al transport segur de productes agrícoles al mar Negre s'ha ampliat 120 dies més", ha indicat el ministre d'Infraestructures ucraïnès, Oleksandr Kubrakov, que ha afegit que la decisió s'ha pres a Istanbul i que tant l'ONU com Turquia segueixen sent els "garants de la iniciativa".