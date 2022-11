La mort d'un nen anglès de dos anys a causa de la floridura que envaïa casa seva ha obert una polèmica al Regne Unit, on el govern ja ha demanat a ajuntaments i proveïdors d'habitatges oficials que vetllin perquè les llars que se cedeixen a famílies amb pocs recursos estiguin en condicions.

El fets es remunten al 2020 i s'han conegut ara, quan una jutgessa forense ha determinat que Awaab Ishak va morir quan tenia dos anys per problemes respiratoris causats per la floridura que hi havia a casa seva.

El ministre de Cohesió Territorial, Michael Gove, ha escrit tant a les autoritats locals com a les associacions d'habitatge -organismes sense ànim de lucre que sovint reben fons públics per oferir llars assequibles- per tal que evitin que un cas com el d'Ishak "es repeteixi mai".

"Això és un últim avís als proveïdors d'habitatges: prendré les mesures necessàries per millorar els estàndards a tot el país i garantir que s'escoltin les veus dels llogaters", ha advertit el ministre.

Gareth Swarbrick, el director de l'associació d'habitatge Rochdale Boroughwide Housing, responsable del pis on vivia el menor a prop de Manchester (nord d'Anglaterra), va ser cessat dissabte, un cop comprovat que l'entitat no va atendre les queixes de la família d'immigrants sudanesos que alertaven de la gran quantitat d'humitat que hi havia a casa seva.

Els pares del nen han denunciat que l'associació i altres institucions van demostrar "racisme" en ignorar-los i no fer les reparacions necessàries a l'apartament, que a les fotos difoses per la premsa apareix totalment cobert de floridura.

Durant el procés judicial forense es va saber que el pare, Faisal Abdullah, va arribar al Regne Unit des del Sudan com a sol·licitant d'asil el 2016 i el 2017 va arribar la seva dona, Aisha Amin.

Tot i que tots dos parlaven poc anglès, aquell any mateix van comunicar als gestors del pis semipúblic l'assumpte de la floridura, i els van recomanar que "pintessin" les parets. Awaab va néixer prematurament, però bé de salut, el 13 de desembre del 2018.

El juny del 2020, la família va iniciar una reclamació legal sobre la qüestió, però encara no s'havia resolt quan el nen va morir per problemes respiratoris greus el 21 de desembre següent.

Dimarts passat, la jutgessa Joanne Kearsley va acusar l'associació d'habitatge de Rochdale de no haver estat "proactiva" i es va preguntar: "Com és possible que el 2020 al Regne Unit un nen de dos anys morís com a resultat de la seva exposició a la floridura?".

Els pares d'Awaab el van portar al metge moltes vegades per refredats i dificultats per respirar, que eventualment van portar a la seva mort per aturada cardíaca quan era traslladat d'urgència a l'hospital, pocs dies després de fer dos anys.

L'autòpsia va revelar que el nen tenia inflamació de la gola i les vies respiratòries i es va detectar la presència a la sang d'un fong. La conclusió és que la seva mort va ser resultat de la seva exposició a la floridura, un problema que encara pateixen molts llogaters que resideixen en habitatges públics o semipúblics, en general persones de baixos ingressos.