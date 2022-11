El Tribunal Suprem del Regne Unit ha sentenciat aquest dimecres que les institucions escoceses no poden convocar un referèndum d'independència sense acord amb el govern britànic. El tribunal ha argumentat, en una decisió que s'ha pres per unanimitat, que la convocatòria d'un referèndum forma part dels "afers reservats" i que Escòcia "no té el poder de legislar" sobre aquestes qüestions, reservades al parlament britànic.

La decisió del tribunal arriba poc més d'un mes després que se celebressin les dues vistes en què les parts van explicar el seu posicionament. El govern escocès va defensar que era "d'interès públic" aclarir la qüestió.