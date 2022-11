Un atac rus contra una maternitat a la regió ucraïnesa de Zaporíjia, al sud del país, ha causat la mort d’un nadó nounat, segons ha informat aquest dimecres el cap de l’Administració Estatal Regional, Oleksandr Starukh.

«A la nit, els ocupants han disparat enormes míssils contra una petita sala de maternitat de l’hospital de Vilniansk. El dolor omple els nostres cors: un nadó nounat ha mort», diu el comunicat de Starukh, difós per les agències locals.

Els equips d’emergència i de rescat han treballat al lloc de l’atac per intentar trobar altres possibles víctimes. Altres fonts assenyalen que després de l’incident una mare ingressada al centre ha pogut ser rescatada, fet que no ha estat confirmat per les autoritats.

Alerta d’atac aeri

L’alerta d’atac aeri es va llançar a la regió a les 02:07 de la matinada passada hora local (00.07 GMT) i les autoritats locals van instar els ciutadans a refugiar-se immediatament.

Zaporíjia és un de les quatre regions d’Ucraïna que Rússia s’ha annexionat recentment juntament amb la veïna Kherson i Lugansk i Donetsk, aquestes últimes a l’est del país, tot i que Moscou no en controla cap totalment.

A Zaporíjia hi ha la central atòmica més gran d’Europa, actualment en mans dels russos, i el seu territori està sent objecte de múltiples atacs en les últimes setmanes, que han fet témer la comunitat internacional per la possibilitat que es produeixi un accident nuclear.

D’altra banda, dues persones més han mort en les últimes hores en un altre atac rus a Kupiansk, a la regió de Khàrkiv, al nord-est del país i la capital del qual és la segona ciutat en importància d’Ucraïna. «Els ocupants han bombardejat la ciutat. Un edifici d’apartaments i un policlínic han estat atacats. Dos vianants han mort», ha publicat aquest dimecres en el seu compte de Telegram el subcap de l’Oficina del President ucraïnès, Kirilo Timoxenko.