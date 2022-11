La Lydia Ann i Timothy Ronald Ridgeway van néixer fa tres setmanes als Estats Units. La seva història és peculiar, ja que tot i venir al món el 2022, van ser concebuts el 1992. Feia 30 anys que els seus embrions havien estat congelats, a l'espera del seu moment.

Segons el Centre Nacional de Donació d'Embrions (NEDC, en anglès), encara que no hi ha dades oficials globals que ho sustentin, els petits Lydia Ann i Timothy Ronald podrien ser els nadons que han passat més temps com a embrions abans de néixer. El rècord anterior el tenia Molly Gibson, que va néixer el 2020 d'un embrió que havia estat congelat 27 anys abans.

L'edat dels pares

La mare és Rachel Ridgeway, una dona que tenia tres anys quan van ser concebuts els embrions que se li van implantar ara a la panxa, i el pare, Philip, en tenia cinc. Quan van ser concebuts i, posteriorment congelats, la mare biològica tenia 34 anys, i el pare, 50.

Quan Rachel i Philip van interessar-se, la clínica Souteastern Fertility, encarregada de dur a terme el procés, va descongelar cinc embrions, dos dels quals no van ser viables. La parella, segons ha explicat a la CNN, tot i tenir ja quatre fills, estava inicialment interessada a adoptar un embrió, però finalment va demanar que li implantessin els tres restants.

Després d'haver estat més de 29 anys congelats, l'equip mèdic del centre va implantar-li els tres embrions a la mare. Només en van sobreviure dos, la Lydia, que va pesar 2,6 quilos, i en Timothy, amb un pes de 2,9.