La policia de la ciutat nord-americana de Chesapeake, a l'estat de Virginia, ha anunciat un tiroteig en un gran magatzem en el qual s'han comptabilitzat múltiples morts i ferits, segons han detallat les autoritats locals.

Pels volts de les 22.20 hores (hora local) agents de Policia de Chesapeake han sigut notificats que estava tenint lloc un tiroteig en un magatzem de la companyia Walmart. Després d'entrar a la botiga han descobert diverses persones mortes i ferides, si bé no ha transcendit fins ara un nombre precís de finats, segons ha informat la cadena CNN.

🇺🇸 | URGENTE: La policía está respondiendo a múltiples muertes y lesiones dentro de una tienda de Walmart en Virginia, los funcionarios dicen que el gerente de Walmart comenzó a disparar contra varios empleados adentro del local.

L'últim informe recull que una persona havia entrat a la botiga a disparar a la gent i que també ha mort. Mentrestant, cap policia hauria disparat durant la resposta.

Les autoritats de Chesapeake han demanat als veïns que es mantinguin allunyats de la botiga durant la investigació. Els «nostres rescatistes estan ben capacitats i preparats per respondre; si us plau, donin-los espai per fer-ho», ha dit el compte oficial de la ciutat en un missatge en el seu compte de Twitter.