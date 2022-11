L'advocat de la defensa de Puigdemont i Comín, Gonzalo Boye, ha apuntat aquest dijous davant el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) que les euroordres que va emetre el magistrat instructor del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, es van tramitar de forma irregular. En la primera vista celebrada aquest dijous a Luxemburg per tractar la immunitat dels eurodiputats de Junts –Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí-, Boye ha recordat que Llarena va sol·licitar les euroordres entre l'octubre i el novembre de 2019, pocs dies després que l'eurodiputada d'ERC, Diana Riba, i 37 eurodiputats més sol·licitessin al llavors president del Parlament Europeu, David Sassoli, la defensa de la immunitat de Puigdemont, Comín i Junqueras.

Aquest argument és el que té previst utilitzar Boye de cara a la sessió que se celebrarà aquest divendres 25 de novembre i on es parlarà de si el Parlament Europeu va actuar de forma correcta després d'acceptar el suplicatori sol·licitat per Llarena per poder jutjar Puigdemont. Segons l'advocat, de fet, l'Eurocambra hauria pogut evitar l'emissió de les euroordres si el llavors president del Parlament Europeu, David Sassoli, hagués defensat la seva immunitat.

Més enllà d'aquesta justificació, Boye ha exhibit altres arguments contra les euroordres i a favor de la immunitat dels independentistes. En primer lloc, l'advocat ha remarcat que la mateixa Junta Electoral Central (JEC) va reconèixer-los la condició d'eurodiputats després d'incloure's en les llistes de candidats i, per tant, considera que gaudien de la immunitat un cop van ser escollits. Sobre aquest punt, però, l'advocacia general de l'Estat recorda que el nom dels diputats independentistes no figurava les llistes oficials que es van enviar al Parlament Europeu uns dies és tard.

Per altra banda, Boye ha posat en dubte que el Tribunal Suprem sigui l'organisme competent per emetre euroordres a l'Estat i defensa que la carta enviada per Riba i 37 eurodiputats més es va tramitar de forma correcta.

Arguments de l'Eurocambra

Els arguments de l'advocacia general de l'Estat i els del Parlament Europeu han anat en la mateixa direcció, defensant l'actuació de Sassoli i rebutjant els punts que ha plantejat Boye. Els representants de l'Eurocambra han objectat que la carta que va enviar Riba i 37 eurodiputats més es va tramitar de forma irregular, ja que aquesta mena de documents han de ser emesos pels mateixos afectats i no per altres membres de la cambra.

A més, el Parlament considera que la missiva en si no hauria generat efectes jurídics, sinó que es tractaria d'un document merament informatiu. Alhora, l'advocacia de l'Estat creu que els eurodiputats independentistes estarien dirigint arguments contra la justícia nacional i, per tant, el Parlament Europeu no tindria competència per tractar aquesta qüestió.