Almenys vuit persones han mort en un corriment de terra a l'illa italiana d'Ischia (sud), segons van confirmar a EFE fonts del servei d'emergències, que avisen que el recompte de víctimes mortals podria augmentar perquè encara hi ha diversos desapareguts. Les persones de les quals no es tenen notícies ascendeixen a catorze, si bé s'ha confirmat la mort de vuit d'elles, mentre que en el lloc hi ha un centenar de persones aïllades sense llum i aigua.

L'illa de Ischia, enfront del Golf de Nàpols, va registrar aquesta nit pluges torrencials que van provocar inundacions i un greu corriment de terra que va arrossegar violentament tot al seu pas en el municipi de Casamicciola, en la seva cara nord. El nombre de desapareguts és un balanç provisional de les persones de les quals no es tenen notícies, ja que les labors de cerca no han fet més que començar per les dificultats d'accés a la zona dels equips d'emergència, que anomenen a la cautela. Una part d'una muntanya va cedir i va aconseguir arribar a diverses cases de la localitat, que estan sent rastrejades pels equips d'emergència, reforçats amb unitats arribades des de Nàpols i d'altres punts. Entre els desapareguts hi ha tres membres d'una família, amb un nen petit, i una estudiant estrangera de 25 anys la nacionalitat dels quals no ha estat encara confirmada, segons els mitjans locals. Tots ells es trobaven suposadament a les cases inundades pel fang, d'acord amb les mateixes fonts. 🔴 #Ischia #nubifragio, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco per il soccorso alla popolazione. Difficoltà a raggiungere l’isola con motobarche ed elicotteri [#26novembre 10:30] pic.twitter.com/TAkmL2KURV — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) 26 de noviembre de 2022 Les primeres imatges que arriben de l'illa és d'autèntic caos, amb sencers barris arrasats per les roques i arbres arrencats d'arrel, cotxes soterrats en el fang i cases destrossades, amb desenes d'edificis esfondrats. El portaveu dels bombers, Lucca Cari, va confirmar que ja van poder rescatar del fang a diverses persones, entre ells un home i altres dos el vehicle dels quals havia estat arrossegat fins a la mar.L'alcalde d'Ischia, Enzo Ferrandino, va demanar a la població que no abandonés els seus domicilis i va lamentar "greus danys" en la zona. "És una tragèdia. El nombre de desapareguts encara és incert en Casamicciola. A causa del mal temps a l'illa tenim altres tantes situacions crítiques", va indicar. Els socorristes tracten també d'accedir a l'hotel Terme Manzi de Casamicciola, on romanen sense poder sortir algunes persones sense energia elèctrica. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, roman en "constant contacte" amb el ministre per a la Protecció Civil i les Polítiques de la Mar, Nello Musumeci, i amb les autoritats regionals i va expressar la seva proximitat en un comunicat als afectats. L'illa d'Ischia és una de les principals metes turístiques d'Itàlia durant l'estiu i forma part de l'arxipèlag napolità, d'origen volcànic i amb pronunciats pendents, per la qual cosa sol sofrir aquest tipus de corriments, l'última vegada en 2009.