La coordinadora humanitària de l'ONU per a Ucraïna, Denise Brown, ha advertit que la situació al sud del país és "crítica" per la falta d'aigua i electricitat.

Dues setmanes després d'haver proporcionat ajuda per primer cop a la regió, Brown ha tornat a visitar les regions de Mikolaiv i Kherson, on s'ha mostrat "amoïnada" per la situació dels ciutadans amb l'arribada de l'hivern.

"Fa dues setmanes, les Nacions Unides van començar a ajudar els supermercats de Kherson, que estaven totalment buits. No hi havia ni una llauna a cap botiga. Ara hi ha tres supermercats oberts a la ciutat, però no hi ha electricitat, aigua corrent, ni calefacció, i la gent se'n va de la ciutat pels freds mesos d'hivern", ha dit Brown.

En aquest sentit, la coordinadora humanitària de l'ONU per a Ucraïna ha explicat que durant els pròxims mesos, el món ha de parar atenció, estar units i donar suport als ciutadans de Kherson.

Les autoritats locals diuen que ara que les tropes s'allunyen de la ciutat, poden començar a reparar el sistema d'aigua. Tot i això, l'ONU adverteix que la situació encara és crítica.

El portaveu de l'ONU, Stéphane Dujarric, ha informat als mitjans que l'organisme treballa per "donar suport a les persones amb serveis i subministraments per garantir que puguin estar protegits i escalfar-se aquests mesos tan durs".

"Per mantenir l'impuls de la resposta i la continuïtat de les operacions per donar suport a les persones a Ucraïna durant aquests freds mesos d'hivern, és evident que el finançament continu és fonamental", ha remarcat.

Per això, Dujarric ha expressat que espera que, amb el suport de les autoritats, es puguin cobrir les necessitats bàsiques.