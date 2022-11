El Departament d'Estat dels Estats Units ha aprovat aquest dimarts un paquet de possible venda d'armes per un valor de 966 milions d'euros a Qatar, que inclou sistemes de defensa aèria contra drons, munició i formació del personal militar.

En concret, el Govern nord-americà ha preautoritzat la venda militar a l'Executiu de Qatar del Sistema Integrat de Derrota d'Aeronaus No Tripulades Fixes, Lentes i Xicotetes (FS-LIDS) així com l'equip relacionat després de l'entrega de la certificació requerida de l'Agència de Cooperació per a la Seguretat de la Defensa.

El Govern de Qatar ha sol·licitat la compra de deu FS-LIDS, que inclouen 200 interceptores Coyote Block 2. També s'inclou el sistema de guerra electrònica contra drons no tripulats (CUAEWS), llançadors Coyote, radars de radiofreqüència multifunció de banda Ku (KuMRFS).

En la prevenda també s'inclouen el comandament i control de defensa aèria avançada (FAAD C2), equips de comunicacions, entrega i suport de programari o formació del personal, segons ha detallat el Departament d'Estat en un comunicat.

"Aquesta venda proposada donarà suport als objectius de política exterior i de seguretat nacional dels Estats Units ajudant a millorar la seguretat d'un país amic que segueix sent una força important per a l'estabilitat política i el progrés econòmic a Orient Mitjà", esgrimeix la missiva difosa per l'Executiu dels Estats Units.

"La venda proposada millorarà la capacitat de Qatar per a fer front a les amenaces actuals i futures, proporcionant capacitats de derrota electrònica i cinètica contra els sistemes aeris no tripulats. Qatar no tindrà dificultats per a absorbir aquests articles i serveis en les seves Forces Armades", ha afegit, assegurant que "no s'alterarà l'equilibri militar bàsic en la regió".