Cristina Fernández de Kirchner, dues vegades presidenta d'Argentina i actual vicepresidenta del país ha estat condemnada a sis anys de presó i inhabilitació perpètua per exercir càrrecs públics per un delicte de frau contra l'Estat. El Tribunal Oral Federal 2 ha rebaixat a la meitat la pena que demanava la fiscalia per irregularitats en contractació pública mentre era presidenta. Fernández de Kirchner no ingressarà a presó perquè pot apel·lar en un procés que es pot allargar en el temps i, a més, està protegida pels furs especials com a vicepresidenta. En cas de confirmar-se la pena després d'apel·lar, la presó seria domiciliaria, perquè tindria més de 70 anys.

La fiscalia va xifrar en 1.000 milions de dòlars el total defraudat a l'estat argentí mentre Kirchner era presidenta, entre 2007 i 2015. Durant el judici, es van denunciar irregularitats en la contractació d'una cinquantena d'obres públiques a la província de Santa Cruz. Els treballs van ser adjudicats a empreses de l'entorn dels Kirchner. D'altra banda, el jutjat no ha considerat que Kirchner pugui ser condemnada per associació il·lícita, penada amb fins a 12 anys d'empresonament, tal com demanava l'acusació. Poc després de conèixer-se la sentència, Fernández de Kirchner ha rebutjat la resolució, tot assegurant que la condemna no és per les lleis, la constitució o el codi penal sinó que "és un estat paral·lel i una màfia, màfia judicial". En un directe emès a les seves xarxes socials, la vicepresidenta argentia assegura que no s'han pogut demostrar "les mentides" dels fiscals.