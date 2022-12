La Xina ha flexibilitzat les mesures relacionades amb la política de covid zero que ha imperat durant els últims mesos al país. Aquest dimecres, Pequín ha anunciat que els contagiats asimptomàtics o amb símptomes lleus podran fer quarantena al seu domicili i no a un hospital, com fins ara se'ls exigia. Alhora, es permetrà l'accés a certs espais –com ara supermercats, centres comercials o el transport públic- sense necessitat de presentar una PCR negativa, reduint així les cues que es generaven cada matí a les instal·lacions destinades a fer proves. No obstant això, el país encara demanarà testos negatius per poder entrar a bars o centres educatius.

L'anunci del govern xinès arriba després d'una onada de protestes en contra del president del país, Xi Jinping, precisament per la política de covid zero adoptada durant les últimes setmanes. En les manifestacions, els ciutadans mostraven fulls en blanc per mostrar també el seu descontentament amb la censura al país.