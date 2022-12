El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, la figura que ha encarnat la resistència d'aquest país davant la invasió russa, ha estat escollit personalitat de l’any 2022 per la revista ‘Time’. Amb el reconeixement, la publicació també ha volgut retre un homenatge a l'«esperit d’Ucraïna».

«Tant si la batalla per Ucraïna inspira esperança com por, Volodímir Zelenski ha galvanitzat el món d’una manera que no havíem vist en dècades», ha justificat l’editor de ‘Time’, Edward Felsenthal, que afegeix que l’elecció del guardó «mai havia estat tan clara» com enguany.

«Per demostrar que el valor pot ser tan contagiós com la por, per inspirar pobles i nacions a unir-se en defensa de la llibertat, per recordar al món la fragilitat de la democràcia –i de la pau–, Volodímir Zelenski i l’esperit d’Ucraïna són la Persona de l’Any 2022 de ‘Time’», afegeix la revista novaiorquesa.

«En les setmanes posteriors a l’inici dels bombardejos russos el 24 de febrer, la seva decisió de no fugir de Kíiv, sinó de quedar-s'hi i buscar suports, va ser crucial. Des de la seva primera publicació de 40 segons a Instagram el 25 de febrer, en la qual mostrava que el seu Gabinet i la societat civil estaven intactes i al seu lloc, fins als discursos diaris pronunciats a distància davant institucions com parlaments, el Banc Mundial i els premis Grammy, el president d’Ucraïna ha estat a tot arreu», explicar l’editor de ‘Time’.

El 2021, va ser l’empresari multimilionari Elon Musk, cap de SpaceX i Tesla, i ara propietari de Twitter, l’homenatjat.