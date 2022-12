Una professora d’una escola xàrter (concertada) de Pembroke Pines, al comtat de Broward (Florida), va ser expulsada aquest dijous després d’aparèixer en un vídeo interrompent uns estudiants musulmans durant el moment de la pregària.

La docent de l’escola Franklin Academy, la identitat de la qual no va ser divulgada, suposadament és la persona que apareix en una gravació que s’ha fet viral en què es veu uns nois resant en àrab sobre unes catifes i a ella dient: "Espera, ¿aquesta és la meva oficina i tots vostès estan fent màgia?".

La mateixa mestra, de qui només es veuen les cames, després trepitja sobre les estores i a prop de les mans d’un dels joves que practicava les oracions islàmiques. El vídeo publicat el dia anterior a la xarxa social TikTok es va tornar viral i ha arribat a cinc milions de visites, segons recull aquest divendres el canal Local 10 News.

Wilfredo Ruiz, del Consell de Relacions Nord-Americanes i Islàmiques, va dir a l’esmentat canal que el vídeo és "repulsiu" i que les accions de la professora eren un clar cas d’intimidació.

Si bé el Tribunal Suprem dels EUA ha dictaminat que les escoles públiques no poden fer oracions oficials, la pregària dels estudiants que no interromp el temps d’instrucció està protegida per la Primera Esmena.

"Si bé no discutim assumptes de personal, podem compartir amb vostès que la mestra en qüestió ja no és membre del personal de l’Acadèmia Franklin", ha assenyalat l’escola. Afegeixen que el centre "no tolera el comportament discriminatori".