El Parlament Europeu ha decidit aquest dimarts destituir la vicepresidenta Eva Kaili, imputada pels suposats suborns de Qatar per influir les decisions de la cambra comunitària. En una votació amb 625 vots a favor, un en contra i dues abstencions, els eurodiputats han optat per deixar la grega sense el seu càrrec, del qual estava suspesa des de diumenge per decisió de la presidenta de la cambra, Roberta Metsola. Ara bé, la presidenta no va poder procedir a la seva destitució perquè només ho podia fer el ple. El procés per tirar endavant la destitució de Kaili com a vicepresidenta s'ha iniciat a primera hora del matí, quan els líders dels grups parlamentaris han decidit per unanimitat engegar el procediment.

Calia una majoria de dos terços perquè tirés endavant la destitució de Kaili com a vicepresidenta, cosa que no impedeix que continuï ocupant el seu escó com a eurodiputada malgrat estar detinguda a l'espera de comparèixer davant el tribunal. La investigació pels suposats suborns de Qatar continua a Bèlgica. La policia va escorcollar aquest dilluns la seu del Parlament Europeu a Brussel·les per recollir informació tecnològica de 10 "col·laboradors parlamentaris". De moment, quatre persones estan imputades, entre elles Kaili. Els altres tres són la seva parella i assessor del grup socialdemòcrata Francesco Giorgi, l'exeurodiputat italià Pier Antonio Panzeri i el secretari general de l'ONG 'No Peace Without Justice', Niccolò Figà-Talamanca. La policia belga ja ha fet una vintena de registres, en els quals ha trobat almenys 750.000 euros en metàl·lic. La majoria dels escorcolls s'han fet en domicilis i oficines. A banda de Kaili, els agents també han registrat l'habitatge de l'eurodiputat belga Marc Tarabella, com la grega del grup dels socialdemòcrates a l'Eurocambra.